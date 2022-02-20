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Новосибирский студент рассказал, как поступит с 5 миллионами, которые собирал на лечение мамы

Спасти женщину не удалось

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47-летняя Александра Серкина скончалась сегодня, 20 февраля, в больнице в Москве

47-летняя Александра Серкина скончалась сегодня, 20 февраля, в больнице в Москве

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Студент Новосибирской консерватории Иван Серкин не успел спасти свою маму. Александра Серкина скончалась сегодня, 20 февраля, в больнице ГКБ № 15 имени Филатова в Москве в ожидании операции по удалению опухоли. Иван рассказывал НГС, что у его мамы с детства была опухоль ствола головного мозга. При этом она не проявляла себя около 40 лет:

— Мы подозреваем, что толчком для резкого развития опухоли послужило падение мамы из-за гололеда в апреле 2021 года. В конце декабря доброкачественное образование ствола головного мозга начало переходить в глиобластому высокой степени злокачественности, — говорил Иван.

Чтобы дать матери шанс на выздоровление, Иван сделал почти невозможное — собрал 5 миллионов рублей на сложнейшую операцию, которую женщине согласились провести только в одной российской клинике. Причем большую часть суммы Иван собрал всего за сутки. Тогда казалось, что есть шанс на благополучный исход, но женщину не спасли.

19-летний Иван рассказал, как планирует поступить со средствами от сбора.

— Конкретно я сказать пока не могу. Благотворительностью я, конечно, буду заниматься — помощью онкобольным. Но мне сейчас сначала самому надо встать на ноги и перевезти малолетнего брата в Новосибирск (у Александры остался младший сын Никита, ему семь лет. — Прим. ред.). Сейчас бабушка является его опекуном, но мне кажется, что в дальнейшем мы переоформим опекунство на меня. Также эти средства пойдут на бальзамирование, перевозку специальной авиацией и захоронение тела. Мама не хотела, чтобы ее кремировали, — рассказал Иван.

Александру Серкину похоронят на ее родине — селе Витим в Якутии.

В начале февраля стало известно о смерти актрисы Евгении Брик. Звезде «Стиляг» было всего 40 лет. Причиной смерти стала онкология, которую актриса скрывала. Брик мечтала о втором ребенке, но не успела родить.

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