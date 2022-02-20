Новосибирский студент рассказал, как поступит с 5 миллионами, которые собирал на лечение мамы

Студент Новосибирской консерватории Иван Серкин не успел спасти свою маму. Александра Серкина скончалась сегодня, 20 февраля, в больнице ГКБ № 15 имени Филатова в Москве в ожидании операции по удалению опухоли. Иван рассказывал НГС, что у его мамы с детства была опухоль ствола головного мозга. При этом она не проявляла себя около 40 лет:

— Мы подозреваем, что толчком для резкого развития опухоли послужило падение мамы из-за гололеда в апреле 2021 года. В конце декабря доброкачественное образование ствола головного мозга начало переходить в глиобластому высокой степени злокачественности, — говорил Иван.