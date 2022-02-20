Умерла мама Ивана Серкина — сын собрал ей 5 миллионов для операции, но ее не успели назначить

— Операцию не назначили. У нас был поэтапный эпикриз, который нам дали. Как следует из этого эпикриза, маму должны были принять в любую больницу. Мне помогали люди и Минздрав Якутии, которые отправили этот эпикриз в разные профильные учреждения, не только ЕМС, но и другие. Но нигде не приняли в ближайшее время. Это было 2 дня назад, когда нам дали эту выписку, — рассказал Иван НГС.



Он добавил, что похороны пройдут у них дома — в поселке Витим.