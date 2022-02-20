Умерла мама Ивана Серкина — сын собрал ей 5 миллионов для операции, но ее не успели назначить

Сегодня, 20 февраля, в Москве скончалась Александра Серкина — мама студента Новосибирской консерватории Ивана Серкина. Ранее молодой человек собирал деньги на спасение мамы — ей требовалась сложная операция.
— Вчера мама перестала дышать самостоятельно в следствие инфаркта легкого. А сегодня умерла в 6 утра, — поделился с НГС Иван Серкин.
Александра скончалась в больнице ГКБ
Иван рассказывал НГС, что у его мамы с детства была опухоль ствола головного мозга. При этом она не проявляла себя около 40 лет:
— Мы подозреваем, что толчком для резкого развития опухоли послужило падение мамы из-за гололеда в апреле 2021 года. В конце декабря доброкачественное образование ствола головного мозга начало переходить в глиобластому высокой степени злокачественности, — рассказывал Иван.
В то время Александра жила на крайнем Севере — в поселке Витим Республики Якутия, а ее
К тому времени опухоль вызвала гидроцефалию — скопление лишней жидкости в мозге, которую нужно было срочно откачивать. Иван не смог дождаться помощи от якутских врачей и решил действовать сам. Он привез маму в Новосибирск, где 23 сентября в Железнодорожной больнице ей провели операцию по установке шунта от гидроцефалии. После операции женщине стало лучше.
— По рекомендации лечащих врачей из больницы РЖД мы отправились в главное нейрохирургическое лечебное учреждение России — НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Все обследования нам провели бесплатно, но в итоге сказали, что за маму не возьмутся, добавив: «Никто здесь вас убивать не будет».
Ивану посоветовали обратиться еще в одну клинику — Европейский медицинский центр в Москве. Там согласились оперировать сложный случай. Это одна из самых дорогих частных клиник в Москве, и расчетная стоимость операции составила 57 тысяч евро (почти 5 миллионов рублей).
Иван организовал кампанию, чтобы собирать деньги: выкладывал ролики на YouTube, обращался в СМИ. Он также вложил свои накопления и работал курьером. 11 февраля у себя на странице в Instagram он выложил пост о том, что необходимая сумма собрана.
— Операцию не назначили. У нас был поэтапный эпикриз, который нам дали. Как следует из этого эпикриза, маму должны были принять в любую больницу. Мне помогали люди и Минздрав Якутии, которые отправили этот эпикриз в разные профильные учреждения, не только ЕМС, но и другие. Но нигде не приняли в ближайшее время. Это было 2 дня назад, когда нам дали эту выписку, — рассказал Иван НГС.
Он добавил, что похороны пройдут у них дома — в поселке Витим.