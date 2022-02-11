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Студент Новосибирской консерватории собирает деньги на спасение мамы — от нее отказались все клиники, кроме одной

Александре Серкиной готовы провести операцию в Москве

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Александра Серкина отмечает Новый, 2021 год (на фото слева). На фото справа — она же с сыном после операции в Новосибирске

Александра Серкина отмечает Новый, 2021 год (на фото слева). На фото справа — она же с сыном после операции в Новосибирске

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Студент Новосибирской консерватории Иван Серкин пытается спасти свою маму. В конце прошлого года у Александры Серкиной резко начала расти опухоль. 47-летней женщине становилось хуже с каждым днем.

— Она инвалид с детства по опухоли ствола головного мозга. Что это за опухоль — науке доподлинно не известно. И хотя она отразилась на здоровье, но при этом «молчала» 40 лет. Мы подозреваем, что толчком для резкого развития опухоли послужило падение мамы из-за гололеда в апреле 2021 года. В конце декабря доброкачественное образование ствола головного мозга начало переходить в глиобластому высокой степени злокачественности, — рассказывает Иван.

В то время Александра жила на крайнем Севере — в поселке Витим Республики Якутия, а ее 19-летний сын перевелся учиться в Новосибирск.

— Состояние мамы всё ухудшалось. В июне, как только открыли водный транспорт, мы поехали в наш райцентр — город Ленск. Но местный невролог сказал, что опухоль неоперабельна.

К тому времени опухоль вызвала гидроцефалию — скопление лишней жидкости в мозге, которую нужно было срочно откачивать. Иван не смог дождаться помощи от якутских врачей и решил действовать сам. Он привез маму в Новосибирск, где 23 сентября в Железнодорожной больнице ей провели операцию по установке шунта от гидроцефалии. После операции женщине стало лучше.

— По рекомендации лечащих врачей из больницы РЖД мы отправились в главное нейрохирургическое лечебное учреждение России — НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Все обследования нам провели бесплатно, но в итоге сказали, что за маму не возьмутся, добавив: «Никто здесь вас убивать не будет».

Ивану посоветовали обратиться еще в одну клинику — Европейский медицинский центр в Москве. Музыкант говорит, что больше всего боялся услышать еще один отказ. Оперировать сложный случай согласились. Эта частная клиника является одной из самых дорогих в Москве. Одна лишь консультация нейрохирурга обошлась в 17 тысяч рублей — это больше, чем стипендия Ивана.

— Нам сказали: «Мы можем взять, но это будет очень сложная операция, у вас выходящий из ряда случай». Доктор сказал, что врач сталкивается с таким не больше трех раз в жизни. Я боялся идти на такой шаг, поэтому спросил у мамы. Она ответила: «Я не боюсь». Я знаю, что должен сделать всё, что могу. После консультации мне выслали смету — 57 тысяч евро (почти 5 миллионов рублей). Сейчас моя мама в стабильно тяжелом состоянии в коме на аппарате ИВЛ.

Смета на операцию составила 57 тысяч евро (почти 5 миллионов рублей)

Смета на операцию составила 57 тысяч евро (почти 5 миллионов рублей)

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По словам Ивана, общими усилиями он собрал почти 2 миллиона. Сюда входят его накопления — 700 тысяч и помощь неравнодушных людей. Чтобы накопить деньги, парень работал даже курьером.

— Я учусь на третьем курсе Новосибирской консерватории. Мой род деятельности подразумевает дорогие, но очень редкие заказы. Изначально я так и работал. Потом, когда это началось с мамой, я снизил планку до выполнения заданий для студентов, — говорит Иван.

Сейчас Александра находится под присмотром врачей в клинической больнице № 15 имени Филатова в Москве. Иван старается не падать духом и хочет лишь одного — чтобы его маме помогли:

— Еще можно помочь. Но время уходит. Я буду благодарен любой финансовой помощи. Я прошу помощи всех неравнодушных людей. Всех, кому не безразлична судьба моей очень тяжелобольной мамы и судьба моего малолетнего братика Никиты Серкина, которому 7 лет. Я очень хочу, чтобы моя мама жила, — говорит Иван.

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