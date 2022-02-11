Студент Новосибирской консерватории собирает деньги на спасение мамы — от нее отказались все клиники, кроме одной

Студент Новосибирской консерватории Иван Серкин пытается спасти свою маму. В конце прошлого года у Александры Серкиной резко начала расти опухоль. 47-летней женщине становилось хуже с каждым днем.

— Она инвалид с детства по опухоли ствола головного мозга. Что это за опухоль — науке доподлинно не известно. И хотя она отразилась на здоровье, но при этом «молчала» 40 лет. Мы подозреваем, что толчком для резкого развития опухоли послужило падение мамы из-за гололеда в апреле 2021 года. В конце декабря доброкачественное образование ствола головного мозга начало переходить в глиобластому высокой степени злокачественности, — рассказывает Иван.