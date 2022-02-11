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Студент из Новосибирска за день собрал недостающую сумму на операцию для больной мамы

Ему помогли люди, которые переводили деньги

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Сложнейшую операцию согласились провести только в одной клинике

Сложнейшую операцию согласились провести только в одной клинике

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Студент новосибирской консерватории Иван Серкин за один день собрал недостающую сумму на лечение для мамы, которая страдает от опухоли ствола головного мозга. Ее согласились прооперировать только в Европейском медицинском центре в Москве за 5 миллионов рублей.

— Пожертвования были разные, в основном не сильно значительные: 10 рублей, 100 рублей. Но в сумме это дало огромный результат. Плюс было несколько больших. Сейчас вскрылись еще связи, и мы ищем врача-нейрохирурга, который бы лучше всех смог удачно — ключевое слово — прооперировать. Государственные клиники есть, и не только Бурденко. И самый замечательный нейрохирург может оказаться в любом месте Москвы и в любой профильной клинике. При том, что в ЕМС (Европейский медицинский центр. — Прим. ред.) мы можем попасть когда угодно, — рассказал НГС Иван Серкин.

Он также уточнил, что в ближайшее время планирует обсудить с врачом, согласившимся провести операцию, реальность перевода мамы в ЕМС из красной зоны больницы № 15 имени Филатова в Москве.

— Кстати, сейчас переводы идут, несмотря на то что я закрыл сбор, — добавил Иван.

В январе врачи Новосибирского онкодиспансера спасли мужчину, вырезав 2,5-килограмовую опухоль, которая выросла на почке.

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