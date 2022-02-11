Студент из Новосибирска за день собрал недостающую сумму на операцию для больной мамы

Студент новосибирской консерватории Иван Серкин за один день собрал недостающую сумму на лечение для мамы, которая страдает от опухоли ствола головного мозга. Ее согласились прооперировать только в Европейском медицинском центре в Москве за 5 миллионов рублей.

— Пожертвования были разные, в основном не сильно значительные: 10 рублей, 100 рублей. Но в сумме это дало огромный результат. Плюс было несколько больших. Сейчас вскрылись еще связи, и мы ищем врача-нейрохирурга, который бы лучше всех смог удачно — ключевое слово — прооперировать. Государственные клиники есть, и не только Бурденко. И самый замечательный нейрохирург может оказаться в любом месте Москвы и в любой профильной клинике. При том, что в ЕМС (Европейский медицинский центр. — Прим. ред.) мы можем попасть когда угодно, — рассказал НГС Иван Серкин.