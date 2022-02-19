В центре Новосибирска начали убирать новогоднюю елку — показываем, как это выглядит

Сегодня, 19 февраля, в центре Новосибирска начали демонтировать новогоднюю ель, которую установили 17 декабря. Ранее с праздничной площадки уже убрали каток.
Снос ледового городка с новогодними украшениями перед НОВАТом в этом году постоянно откладывался. Ранее площадку планировали закрыть в конце января, но потом дату перенесли на середину февраля.
— Потеплело, и люди попросили еще покататься на коньках, — объясняла тогда НГС Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска.
В конце января власти представили предварительный логотип и дизайн Новосибирска как новогодней столицы России. Пока он не утвержден. Сейчас для города разрабатывают макет праздничной снежинки.