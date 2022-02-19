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В центре Новосибирска начали убирать новогоднюю елку — показываем, как это выглядит

Ее обещали демонтировать еще в январе

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Елка на главной площади города простояла более двух месяцев

Елка на главной площади города простояла более двух месяцев

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Сегодня, 19 февраля, в центре Новосибирска начали демонтировать новогоднюю ель, которую установили 17 декабря. Ранее с праздничной площадки уже убрали каток.

К полудню работы на площади были почти завершены

К полудню работы на площади были почти завершены

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От елки остался лишь каркас и верхушка

От елки остался лишь каркас и верхушка

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Театральный сквер расчистят уже сегодня

Театральный сквер расчистят уже сегодня

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В демонтаже елки участвовали около десятка рабочих

В демонтаже елки участвовали около десятка рабочих

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Снос ледового городка с новогодними украшениями перед НОВАТом в этом году постоянно откладывался. Ранее площадку планировали закрыть в конце января, но потом дату перенесли на середину февраля.

— Потеплело, и люди попросили еще покататься на коньках, — объясняла тогда НГС Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска.

В конце января власти представили предварительный логотип и дизайн Новосибирска как новогодней столицы России. Пока он не утвержден. Сейчас для города разрабатывают макет праздничной снежинки.

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