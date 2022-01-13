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Когда демонтируют новогодний городок на площади Ленина? Отвечает вице-мэр

Сначала в центре города уберут каток, а потом елку

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Елка простоит в итоге в центре города меньше двух месяцев

Елка простоит в итоге в центре города меньше двух месяцев

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Елку на площади Ленина в Новосибирске демонтируют в конце января. Тогда же разберут каток перед Оперным театром. Он работал с 17 декабря.

— Мы планируем демонтировать в конце месяца. Точной даты пока нет, будем смотреть по погоде. Нужно смотреть, пользуются или не пользуются катком, — рассказала НГС Анна Терешкова, глава Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Она уточнила, что сначала на площади разберут каток, а потом демонтируют елку.

Жители улицы Закарпатской в Новосибирске перед Новым годом украсили свои дома гирляндами и снежными фигурами. Горожане стали съезжаться туда, чтобы сделать красивые снимки. Там побывали и корреспонденты НГС. Посмотрите, как выглядит это место.

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елкакатокплощадь Ленина
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