Когда демонтируют новогодний городок на площади Ленина? Отвечает вице-мэр

Елку на площади Ленина в Новосибирске демонтируют в конце января. Тогда же разберут каток перед Оперным театром. Он работал с 17 декабря.
— Мы планируем демонтировать в конце месяца. Точной даты пока нет, будем смотреть по погоде. Нужно смотреть, пользуются или не пользуются катком, — рассказала НГС Анна Терешкова, глава Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.
Она уточнила, что сначала на площади разберут каток, а потом демонтируют елку.
Жители улицы Закарпатской в Новосибирске перед Новым годом украсили свои дома гирляндами и снежными фигурами. Горожане стали съезжаться туда, чтобы сделать красивые снимки. Там побывали и корреспонденты НГС. Посмотрите, как выглядит это место.