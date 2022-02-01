Ледовый городок на площади Ленина начнут демонтировать в феврале

Демонтаж новогодней елки и катка на площади Ленина в Новосибирске начнется 15 февраля. Его открыли 17 декабря. Ранее площадку планировали закрыть в конце января.
— Демонтаж начнется 15 февраля. Его перенесли на две недели по просьбе жителей. Потеплело, и люди попросили еще покататься на коньках, — рассказала НГС Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска.
Сначала с площади уберут каток, а потом елку. На демонтаж потребуется около недели.
В конце января власти представили предварительный логотип и дизайн Новосибирска как новогодней столицы России. Пока он не утвержден. Сейчас для города разрабатывают макет праздничной снежинки.