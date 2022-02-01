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Ледовый городок на площади Ленина начнут демонтировать в феврале

Убирать елку и каток будут 2 недели

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Специалисты уберут елку и каток в течение недели

Специалисты уберут елку и каток в течение недели

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Демонтаж новогодней елки и катка на площади Ленина в Новосибирске начнется 15 февраля. Его открыли 17 декабря. Ранее площадку планировали закрыть в конце января.

— Демонтаж начнется 15 февраля. Его перенесли на две недели по просьбе жителей. Потеплело, и люди попросили еще покататься на коньках, — рассказала НГС Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска.

Сначала с площади уберут каток, а потом елку. На демонтаж потребуется около недели.

В конце января власти представили предварительный логотип и дизайн Новосибирска как новогодней столицы России. Пока он не утвержден. Сейчас для города разрабатывают макет праздничной снежинки.

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