«Хорошенько оттоптать»: почему нужно сейчас приехать на дачу, чтобы не остаться без яблок и груш

После схода снега садоводов и дачников может ждать очень неприятный сюрприз — отсутствие коры на плодовых деревьях. Мыши в отсутствие естественных врагов устраивают настоящее пиршество. Что делать, чтобы спасти свой сад от мышей и других грызунов? Отвечает агроном.
Что делать с мышами
Вторая половина зимы и ее конец — самое голодное время для грызунов.
— С осени они еще могут найти травинки и другое пропитание. А сейчас пища закончилась. Мышей в этом году очень много. Нужно оттоптать яблони, груши и другие плодовые деревья. Кто не сделает это, тот весной обнаружит сад в ужасном состоянии, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Связано это с тем, что естественных врагов на дачах у грызунов мало. Нет лис, ласок, ястребиных, которые бы контролировали их популяцию.
В огромных дачных поселках вблизи города лисам и ястребиным места нет. Поэтому спасать деревья вам придется своими ногами — обязательно сейчас нужно оттаптывать снег вокруг них.
— Единственными помощниками остаются кошки, но они не справляются с необходимым объемом. Тем более на зиму кошек забирают и сад отдается на откуп мышам. Поэтому сейчас хорошенько оттоптать нужно снег вокруг каждого дерева, — добавила Людмила Шубина. — Протравливание мышей также может помочь с этой ситуацией, но после так приманку разбрасывать нельзя — ей могут отравиться птицы. Так что отраву раскладывайте в малодоступных для других животных местах. Мыши в течение зимы несколько раз потомство выводят. И любят делать гнезда в лилиях, нарциссах, тюльпанах — их тоже обязательно нужно проверить.
Зайцы уничтожают кору
Дачи новосибирцев находятся и вдали от города, и иногда участки посещают зайцы, особенно если год выдался голодным для животных. Плодовые деревья — легко добываемая и вкусная пища для них. Конечно, к борьбе с зайцами лучше всего было готовиться с осени.
— В саду делают осеннюю побелку, многие обматывают деревья различными материалами, укрывают лапником, — перечислила агроном.
Сейчас отпугнуть зайца можно с помощью запахов нафталина, полыни, скипидара. Что-то из этого можно положить в пластиковую бутылку, сделать отверстия и подвесить бутылки на нижние ветви, или на снег рядом с деревьями. Капканы — не самый гуманный способ и достаточно малоэффективный.
Чем еще сейчас заняться на даче
Дел на даче в феврале немало. Помимо того, что нужно оттоптать деревья и разобраться с грызунами, освободите от снега крыши всех построек, особенно теплиц.
Переберите свой садовый инвентарь, весной закупка нового отнимет много драгоценного времени. Обрезать и белить деревья в нашем регионе еще рано, но нужно быть уже наготове.
Что еще почитать про сад и огород
Февраль хоть и достаточно спокойный месяц для садоводов и дачников, но уже пора сеять первую рассаду. Земля готова, семена куплены, и теперь нужно определиться со сроками. Приводим список, что нужно посеять сейчас, чтобы получить богатый урожай.
Многие дачники выращивают рассаду на подоконниках. Места в квартире мало, ставить дополнительные столы некуда, поэтому по привычке все горшочки отправляются поближе к окну. В итоге часть рассады гибнет, а часть дает плохой урожай. Разбираем, какие растения можно поставить на подоконник, а какие нельзя, и что делать, если у вас нет других поверхностей (
СЮЖЕТ
Начало февраля — отличное время, чтобы посадить рассаду цветов. Сейчас не так много задач по другим саженцам, поэтому можно уделить им больше времени. Петуньи — одни из самых популярных, но очень капризных в выращивании растений. Рассказываем основные правила выращивания петуний.