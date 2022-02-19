«Хорошенько оттоптать»: почему нужно сейчас приехать на дачу, чтобы не остаться без яблок и груш

После схода снега садоводов и дачников может ждать очень неприятный сюрприз — отсутствие коры на плодовых деревьях. Мыши в отсутствие естественных врагов устраивают настоящее пиршество. Что делать, чтобы спасти свой сад от мышей и других грызунов? Отвечает агроном.



Что делать с мышами

Вторая половина зимы и ее конец — самое голодное время для грызунов.

— С осени они еще могут найти травинки и другое пропитание. А сейчас пища закончилась. Мышей в этом году очень много. Нужно оттоптать яблони, груши и другие плодовые деревья. Кто не сделает это, тот весной обнаружит сад в ужасном состоянии, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Связано это с тем, что естественных врагов на дачах у грызунов мало. Нет лис, ласок, ястребиных, которые бы контролировали их популяцию.