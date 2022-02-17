В «Экологии-Новосибирск» посоветовали не выкидывать в мусорки кожуру арбузов, чтобы избежать неприятного запаха

Глава регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск Лариса Анисимова рассказала, что нужно сделать, чтобы избавиться от неприятного запаха от мусоровозов летом.
Сегодня, 17 февраля, состоялось заседание комиссии горсовета по городскому хозяйству. На нем депутат из Советского района Светлана Каверзина заявила, что в августе и сентябре получала жалобы от жителей на неприятный запах от мусоровозов, из которых вытекает часть отходов.
— Можно ли с этим что-то сделать? Обращалась в «Спецавтохозяйство», говорят: «Что поделать? Это фрукты». Идет период потребления арбузов, дынь, — обратилась Светлана Каверзина к Ларисе Анисимовой.
Глава регоператора согласилась с выводами сотрудников «Спецавтохозяйства»:
— Это действительно сезонная проблема. Это проблема потребителей, и решена она может быть не технологически, а только тогда, когда мы у себя в хозяйстве начнем пищевые отходы увозить к себе на дачу. Потому что я пока не представляю, как можно на современном уровне технологий обеспечить раздельное накопление и вывоз отдельно органических отходов. К сожалению, пока это невозможно. Поэтому только один способ — нам с вами в квартирах это делить и стараться в контейнеры не выбрасывать, — ответила Анисимова
В конце прошлого года «Экология-Новосибирск» запустила процедуру самобанкротства. В феврале в отношении регоператора ввели процедуру наблюдения. НГС разбирался, к чему это может привести.