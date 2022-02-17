В «Экологии-Новосибирск» посоветовали не выкидывать в мусорки кожуру арбузов, чтобы избежать неприятного запаха

— Это действительно сезонная проблема. Это проблема потребителей, и решена она может быть не технологически, а только тогда, когда мы у себя в хозяйстве начнем пищевые отходы увозить к себе на дачу. Потому что я пока не представляю, как можно на современном уровне технологий обеспечить раздельное накопление и вывоз отдельно органических отходов. К сожалению, пока это невозможно. Поэтому только один способ — нам с вами в квартирах это делить и стараться в контейнеры не выбрасывать, — ответила Анисимова

В конце прошлого года «Экология-Новосибирск» запустила процедуру самобанкротства. В феврале в отношении регоператора ввели процедуру наблюдения. НГС разбирался, к чему это может привести.