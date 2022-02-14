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«Был небольшой сбой». В Новосибирске починили часы обратного отсчета МЧМ-2023

Ранее жители города заметили, что они отстают на пять дней

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Часы сломались уже в третий раз

Часы сломались уже в третий раз

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В Новосибирске починили часы обратного отчета до Молодежного чемпионата мира — 2023. Ранее жители города заметили, что они отстают на пять дней.

— Действительно, сегодня был небольшой сбой, и часы обратного отсчета какое-то время показывали неверную информацию. Сейчас всё отрегулировано. Мы дистанционно наблюдаем за корректностью их работы, сообщил генеральный директор в автономной некоммерческой организации «Дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачев.

Ранее очевидцы сообщали НГС, что обратный отчет стоял на отметке 320 дней, хотя до МЧС-2023 осталось только 315. Это уже третья поломка часов.

Часы с отсчетом до МЧМ по хоккею 2023 года торжественно запустили 26 декабря. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.

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МЧМ-2023часыобратный отсчет
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