«Был небольшой сбой». В Новосибирске починили часы обратного отсчета МЧМ-2023

В Новосибирске починили часы обратного отчета до Молодежного чемпионата мира — 2023. Ранее жители города заметили, что они отстают на пять дней.
— Действительно, сегодня был небольшой сбой, и часы обратного отсчета какое-то время показывали неверную информацию. Сейчас всё отрегулировано. Мы дистанционно наблюдаем за корректностью их работы, сообщил генеральный директор в автономной некоммерческой организации «Дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачев.
Ранее очевидцы сообщали НГС, что обратный отчет стоял на отметке 320 дней, хотя до МЧС-2023 осталось только 315. Это уже третья поломка часов.
Часы с отсчетом до МЧМ по хоккею 2023 года торжественно запустили 26 декабря. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.