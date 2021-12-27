Журналист НГС снял не работающими часы обратного отсчета МЧМ-2023 — в дирекции опровергли факт сбоя

Вечером в понедельник, 27 декабря, в Театральном сквере перед НОВАТом корреспондент НГС заметил, что часы отсчета времени до молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023 не работают. Что сказали в исполнительной дирекции МЧМ-2023?
В исполнительной дирекции МЧМ-2023 НГС пояснили, что никаких поломок часов не фиксировали.
— У нас есть специальный человек, который следит за часами. Он поделился видео, на котором видно, что всё работает. Может быть, были какие-то технические неполадки. Но если бы они действительно не работали, специальный человек позвонил бы в исполнительную дирекцию МЧМ-2023 и сообщил о проблеме. Он специально вышел на место и снял на видео, что часы работают, — передали слова дирекции в пресс-службе Минспорта НСО.
В качестве доказательства дирекция поделилась видеозаписью работающего циферблата.
Часы с отсчетом до МЧМ по хоккею 2023 года торжественно запустили вчера. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.