Отстают на 5 дней: часы обратного отсчета МЧМ-2023 третий раз сломались в Новосибирске

В Новосибирске 14 февраля жители заметили, что часы обратного отсчета до Чемпионата мира по хоккею перестали работать. Они зависли на цифре 320, хотя до начала соревнований 315 дней. Часы ломаются уже третий раз.

— В Театральном сквере уже несколько дней как обратный отчет до даты молодежного чемпионата мира стоит на 320 и никуда не двигается, — сообщил читатель НГС.

В исполнительной дирекции МЧМ-2023 журналистам НГС пояснили, что часы снова обследуют.

— Сейчас наши технические специалисты всё обследуют. Мы в первый раз всё обследовали и всё работало. Заменили элементы, которые вызывали опасения для будущего функционирования часов. И посмотрим, может быть, придется в какой-то момент изменения технические добавить, чтобы больше таких ситуаций не было, — рассказали в исполнительной дирекции МЧМ-2023.