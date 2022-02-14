14 февраля понедельник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 7/10
usd 74.99
eur 85.36
Тема дняСмертельное ДТП с КАМАЗом и большегрузом
Все новости
Все новости

Отстают на 5 дней: часы обратного отсчета МЧМ-2023 третий раз сломались в Новосибирске

В дирекции чемпионата предполагают, что часам могут потребоваться технические изменения

341
27Обсудить

Поделиться

На самом деле до чемпионата осталось 315 дней

На самом деле до чемпионата осталось 315 дней

Поделиться

В Новосибирске 14 февраля жители заметили, что часы обратного отсчета до Чемпионата мира по хоккею перестали работать. Они зависли на цифре 320, хотя до начала соревнований 315 дней. Часы ломаются уже третий раз.

— В Театральном сквере уже несколько дней как обратный отчет до даты молодежного чемпионата мира стоит на 320 и никуда не двигается, — сообщил читатель НГС.

В исполнительной дирекции МЧМ-2023 журналистам НГС пояснили, что часы снова обследуют.

— Сейчас наши технические специалисты всё обследуют. Мы в первый раз всё обследовали и всё работало. Заменили элементы, которые вызывали опасения для будущего функционирования часов. И посмотрим, может быть, придется в какой-то момент изменения технические добавить, чтобы больше таких ситуаций не было, — рассказали в исполнительной дирекции МЧМ-2023.

Часы на сайте чемпионата сегодня вечером показывали такое время

Часы на сайте чемпионата сегодня вечером показывали такое время

Поделиться

Вечером в понедельник, 27 декабря, в Театральном сквере перед НОВАТом корреспондент НГС заметил, что часы отсчета времени до молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023 не работают. Тогда в Министерстве спорта отчитались, что часы работают и даже прислали видео, на котором видно, что всё в порядке. Второй раз неполадки заметили 7 февраля, сообщал VN.RU.

Часы с отсчетом до МЧМ по хоккею 2023 года торжественно запустили 26 декабря. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МЧМ-2023поломкачасы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter