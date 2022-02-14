Отстают на 5 дней: часы обратного отсчета МЧМ-2023 третий раз сломались в Новосибирске

В Новосибирске 14 февраля жители заметили, что часы обратного отсчета до Чемпионата мира по хоккею перестали работать. Они зависли на цифре 320, хотя до начала соревнований 315 дней. Часы ломаются уже третий раз.
— В Театральном сквере уже несколько дней как обратный отчет до даты молодежного чемпионата мира стоит на 320 и никуда не двигается, — сообщил читатель НГС.
В исполнительной дирекции МЧМ-2023 журналистам НГС пояснили, что часы снова обследуют.
— Сейчас наши технические специалисты всё обследуют. Мы в первый раз всё обследовали и всё работало. Заменили элементы, которые вызывали опасения для будущего функционирования часов. И посмотрим, может быть, придется в какой-то момент изменения технические добавить, чтобы больше таких ситуаций не было, — рассказали в исполнительной дирекции МЧМ-2023.
Вечером в понедельник, 27 декабря, в Театральном сквере перед НОВАТом корреспондент НГС заметил, что часы отсчета времени до молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023 не работают. Тогда в Министерстве спорта отчитались, что часы работают и даже прислали видео, на котором видно, что всё в порядке. Второй раз неполадки заметили 7 февраля, сообщал VN.RU.
Часы с отсчетом до МЧМ по хоккею 2023 года торжественно запустили 26 декабря. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.