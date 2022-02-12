«Живем в богатом воеводстве»: новосибирцы переехали в Польшу ради лучшей жизни. Как там на самом деле?

Сейчас пара старается развивать свой видеоблог.

— Мы сначала хотели делать больше научно-популярный проект с тревел-составляющей. Но он занимал много времени. А ютьюбу нужна регулярность. Сейчас стали делать видеодневник. Мы стараемся жить в других странах месяц, побольше, чтобы ухватить не туристическую разницу, а больше менталитетную. У нас столько стереотипов — что там-то не любят того-то, или нас кто-то не любит. А это не совсем так на самом деле. Нам всё время говорят, что в Польше русских не любят. Нет такого. Никто на улице нам не кричит оскорблений, и никакого пренебрежения нет, — объяснила Елена.

У поляков, по словам пары, — большой интерес к Сибири.

— Россия для многих ассоциируется с европейской частью. Когда говоришь: «Я из России», никто не скажет: «О, ты из Республики Саха?» Все спросят про Москву, Калининград, Санкт-Петербург. И к Сибири — очень большой интерес. Им интересно, а что там дальше Москвы. И многие хотели бы проехаться на поездах, на Байкал. Про медведей мы сами шутим, — улыбается Александр.

Пара пока далеко не заглядывает — будут ли получать гражданство, но Польша пока их устраивает.

— Очень трудно получить гражданство. Ты должен работать в Польше, платить налоги, очень тесные связи иметь, а у нас пока только вид на жительство. Платим налоги в России. Трудно сказать. Для меня получение гражданства возможно, а для Лены практически нет. Ей нужно очень долго прожить, — ответил Александр. — Мне кажется, это очень прикольно — приехать пожить куда-то. На многие вещи смотришь по-другому. Но самое главное — всегда можно же вернуться на родину.

Что еще интересно почитать про переезды сибиряков

Наш земляк Сергей Лобанов переехал на другой континент очень давно, еще в 90-е годы. Для постоянного места жительства мужчина выбрал Австралию. Сергей много путешествовал и понял, что именно эта страна ему ближе всего — много лет экс-сибиряк живет в городе Мельбурне и возвращаться на родину не планирует. Мы попросили его рассказать об особенностях жизни у океана.



Мы написали много историй про уехавших в разные края сибиряков, выясняли плюсы и минусы переезда, интересовались, где лучше и почему, хотелось ли им вернуться. Оказалось, надежды на лучшую жизнь в другой стране могут оказаться ложными — так вышло у Игоря. Молодой человек переехал во французский город Лион, но понял, что скучает по дому. Еще одна история возвращения в родные пенаты из далекой Азии — популярный блогер Алина Тюрина прожила в Паттайе три года, но решила покинуть райское местечко.