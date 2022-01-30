«Любят выпить и почесать языками»: сибиряк переехал в Австралию в 90-е годы. Правда ли там так хорошо?

В Австралию Сергей переезжал один, в возрасте 25 лет. Было это в 1996 году. Он вспоминает, что тогда не думал ни о плюсах, ни о минусах, просто хотел переехать. Говорит, потянуло в тепло.



— Я сразу влился, вписался в обстановку. Люди там такие же, с такими же привычками, что и в Новосибирске. Удивляться, на мой взгляд, было нечему. Всё то же самое, только законы другие и тепло, — говорит Сергей. — В Австралии процентов девяносто эмигрантов, много приезжих из Юго-Восточной Азии: Индия, Китай. Коренных жителей мало. К русским там относятся хорошо, от человека же всё зависит, а не от его национальности. Я был почти во всех странах Европы — не привлекает, там тесно и много проблем. У меня есть австралийский паспорт, я могу переехать в Америку, визу оформляют за 2 часа, но Австралия мне ближе. Хотя сейчас, общаясь со своими друзьями и одноклассниками из России, я понимаю, что некоторые сферы у нас, в Австралии, развиты хуже: например, сервис, доставка, почта, онлайн-магазины. Я покупал подарки знакомым, понравилось, как общаются, оперативно, внимательно слушают — у нас такого нет, — говорит Сергей.