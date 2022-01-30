«Любят выпить и почесать языками»: сибиряк переехал в Австралию в 90-е годы. Правда ли там так хорошо?

Всегда интересно знать, как живут люди где-то там, далеко от снежной Сибири, в другом полушарии. Любопытство не порок, ведь правда? Наш земляк Сергей Лобанов переехал на другой континент очень давно, еще в
— Сосед по площадке зашел, говорит, переезжаю в Англию. Я подумал, как так? Зацепило, решил, если он смог, почему я не могу? — вспоминает Сергей. В те годы для того, чтобы уехать из страны, не нужно было проходить сквозь огонь, воду и медные трубы. Сергей обратился в фирму, которая помогала собрать и подать документы.
— Не нужно было сдавать экзамен, IELTS не было. Меня просто пригласили на собеседование, задали вопросы о специальности (я окончил Сибстрин), сказали, что инженеры в Австралии пригодятся, хорошая специальность. И всё, мне дали визу на постоянное проживание в стране, — рассказывает мужчина.
В Австралию Сергей переезжал один, в возрасте 25 лет. Было это в 1996 году. Он вспоминает, что тогда не думал ни о плюсах, ни о минусах, просто хотел переехать. Говорит, потянуло в тепло.
— Я сразу влился, вписался в обстановку. Люди там такие же, с такими же привычками, что и в Новосибирске. Удивляться, на мой взгляд, было нечему. Всё то же самое, только законы другие и тепло, — говорит Сергей. — В Австралии процентов девяносто эмигрантов, много приезжих из Юго-Восточной Азии: Индия, Китай. Коренных жителей мало. К русским там относятся хорошо, от человека же всё зависит, а не от его национальности. Я был почти во всех странах Европы — не привлекает, там тесно и много проблем. У меня есть австралийский паспорт, я могу переехать в Америку, визу оформляют за 2 часа, но Австралия мне ближе. Хотя сейчас, общаясь со своими друзьями и одноклассниками из России, я понимаю, что некоторые сферы у нас, в Австралии, развиты хуже: например, сервис, доставка, почта, онлайн-магазины. Я покупал подарки знакомым, понравилось, как общаются, оперативно, внимательно слушают — у нас такого нет, — говорит Сергей.
Австралийцы не спешат ни с замужеством, ни с рождением детей. Достигнув 18-летия, уже взрослые дети покидают родительский дом, учатся жить самостоятельно, много путешествуют, набираются жизненного опыта. И только годам к 35 строят личную жизнь, ищут жен и мужей. Сергей встретил свою жену уже в зрелом возрасте — она переехала в Австралию из Польши. Сейчас у пары почти взрослая дочь.
— В Австралии живут в домах, квартира — это редкость. Купить дом можно за 600–700 тысяч австралийских долларов, где-нибудь на окраине Мельбурна, раньше дешевле было. Мы покупали дом, когда цены были в два раза ниже — за 330 тысяч, уже давно выплатили ипотеку. Не так давно дом пришлось продать, мы переехали, потому что дочь перешла в другую школу, — рассказывает Сергей.
Мужчина работает в строительной сфере инженером. Средняя зарплата австралийца —
— Сейчас наш город открыт, в нем проводятся спортивные мероприятия. Но мы провели в жестком локдауне 256 дней. Мельбурн был самым закрытым городом. Омикрон бушует, но всё работает без ограничений. У нас около 97% привитых. Вакцинация обязательна для работников медицины, госслужащих, сотрудников учебных заведений. Без вакцинации они не допускаются к работе, — рассказывает Сергей.
Коренные австралийцы, по словам Сергея, похожи на персонажей из произведений Василия Шукшина.
— Я как-то работал при строительстве санатория в Белокурихе, много лет назад. Так вот австралийцы похожи на алтайцев — простой дружелюбный народ. Мои австралийские коллеги — люди с хорошим чувством юмора, любят выпить и почесать языками, сходить в бар, отдохнуть, повеселиться, гордятся своими ирландскими предками, часто говорят о них, — описывает Сергей австралийский менталитет.
Любимое занятие австралийцев — серфинг, особенно им увлекаются молодые люди. Полноприводные машины, на которых они катаются из штата в штат, также приводят их в полный восторг. По словам Сергея, австралийцы собирают настоящих монстров, которым не страшна ни грязь, ни бездорожье. Уехать с палатками тоже приветствуется. До пандемии частым местом для отпуска считался Таиланд, сейчас отдыхают в соседних штатах. Сергей говорит, что в Австралии много своих мест, где можно отлично провести время и насладиться красотой природы.
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