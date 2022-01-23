«12 ног на 8 квадратных метрах»: семья новосибирцев построила автодом и переехала на нём в Турцию на ПМЖ

У Ивана Рябова и Виолетты Крамер двое маленьких детей и одна большая собака — немецкий дог Бали. Таким дружным составом семья отправилась в большое путешествие, о котором грезила уже давно. Мечты об автодоме долгое время откладывались на потом (когда-нибудь к старости) по разным причинам, но, как шутят сибиряки, либо старость пришла быстрее, либо планы изменились. На строительство автодома ушло около трех месяцев. В начале декабря семья выехала из Новосибирска и через 10 дней уже была в Турции. Конечной точкой стал город Мерсин, который Иван и Виолетта выбрали для постоянного проживания. НГС попросил сибиряков рассказать подробности их автопутешествия.
— А вам самим тут нравится? — отвечает вопросом на вопрос Виолетта Крамер и называет целый список причин, по которым она с мужем и детьми решила покинуть Россию. Рост цен, снижение уровня жизни, деление общества на привитых и непривитых заставило семью искать варианты, куда переехать и претендовать на гражданство.
— Почему Турция? Близко, доступная стоимость недвижимости, благоприятный климат, много досуговых площадок для детей, высокое качество продуктов питания. Мы выбирали именно средиземноморское побережье. И сразу скажем, мы любим свою родину, но не можем мириться с тем, что происходит в России. Мы рассматривали несколько стран, но, так как у нас есть огромная собака, круг сузился до Черногории и Турции, ведь туда мы можем доехать на автомобиле, — говорит Виолетта.
— Для того чтобы въехать на территорию Турции, достаточно загранпаспорта и ПЦР-теста. А вот чтобы выехать из России, помимо ПЦР нужно иметь весомое основание для выезда, так как Россия не выпускает просто так, в нашем случае основанием стала недвижимость за границей. Чтобы остаться в Турции более чем на 2 месяца, оформляется вид на жительство. Более подробно список документов описывает любой тематический сайт (это несложно), — объясняет сибирячка.
Семья отправилась в Турцию на автодоме. Конечно, добраться до нового места жительства на самолете было бы гораздо проще, но Иван и Виолетта решили воплотить давнюю мечту в реальность.
— Многие мечтают об автодоме, и мы не исключение. С появлением огромной собаки перелеты стали для нас практически невозможны. Также с собакой нас не селят в гостиницу, мы не можем арендовать дом или квартиру не только из-за собаки, но еще и двое детей отпугивают всех арендодателей. Мы решили построить автодом, потому что готовых вариантов под наши задачи не было на рынке либо они были очень дорогие, — рассказывает Виолетта.
— Мы купили базу под авто у мужчины с отчетством Пантелеймонович (никогда не забуду). Он, кстати, тоже начинал строить автодом, но бросил. Купили за
— Мы всё делали своими руками. Дом оснащен автономным отопителем, солнечными панелями, баками для воды, душем, туалетом, спальным местом, кухонным блоком с холодильником, это из основного, — рассказывает Виолетта.
О своем путешествии на автодоме сибиряки рассказывают в отдельном аккаунте в Instagram. Там же они публиковали видео- и фотоотчеты этапов строительства авто.
— На путешествие из Новосибирска до Турции ушло 10 дней, 12 ног на 8 квадратных метров. Пробег составил около 7 тысяч километров. Основные расходы были на топливо — 700 литров дизеля, ПЦР-тесты, дозвол (это разрешение на выезд авто за территорию РФ) и немного еды. Ночевали в машине, готовили кушать и мылись там же. Останавливались ночевать в основном на заправках, иногда в горах. Помню, как проснулись под вой каких-то шакалов, было жутко, мы даже с собакой не пошли там гулять, отъехали подальше. Больше всего в дороге нам запомнилась бабушка, которую не пускали в «Ленту» за продуктами без QR-кода.
— Начиная от Элисты, поразили сотрудники полиции: нас останавливал каждый блокпост (Буденовск, Моздок, Владикавказ) сотрудники жали руку, прежде чем представиться, были очень приветливы и отзывчивы, ни о каких штрафах, проверках речи не шло, мы открыто общались с ними и прощались как друзья. Запомнился Владикавказ отзывчивыми и добрыми людьми, где каждый от души сам предлагает тебе любую помощь, — делится впечатлениями сибирячка.
Для жизни семья выбрала город Мерсин, так как он еще не так популярен, как Анталия и Аланья. В городе ниже стоимость недвижимости, но качество застройки выше и есть газ. Супруги приобрели полностью укомплектованную мебелью и техникой новую четырехкомнатную квартиру в 200 метрах от моря за
— С апреля цены на недвижимость выросли, так как растет спрос. Сейчас такая квартира, как у нас, уже стоит около 10 миллионов, — говорит Виолетта.
Семья в Турции чуть больше месяца. Единственной сложностью стал языковой барьер, так как турки не говорят по-английски.
— Люди приветливы, климат комфортный, природа очень красивая, соседи постоянно носят еду в знак своей доброжелательности. Наш город еще не избалован туристами, так что тут не встретишь «таги-и-ил», — шутит Виолетта. — Теперь мы живем у моря. Ходим дышать соленым воздухом. Привычку одеваться тепло оставили в России вместе с теплой одеждой. В отделе «Фрукты и овощи» мы не ищем что посвежее, а берем любое, потому что свежее всё, и без химии.
В планах у Ивана и Виолетты уехать на своем автомобиле в Иран, Пакистан, Индию.
— А еще мы хотим стать первой русской семьей, добравшейся до Бали на автодоме, — делится планами на будущее сибирячка.
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