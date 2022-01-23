«12 ног на 8 квадратных метрах»: семья новосибирцев построила автодом и переехала на нём в Турцию на ПМЖ

— А вам самим тут нравится? — отвечает вопросом на вопрос Виолетта Крамер и называет целый список причин, по которым она с мужем и детьми решила покинуть Россию. Рост цен, снижение уровня жизни, деление общества на привитых и непривитых заставило семью искать варианты, куда переехать и претендовать на гражданство.

— Почему Турция? Близко, доступная стоимость недвижимости, благоприятный климат, много досуговых площадок для детей, высокое качество продуктов питания. Мы выбирали именно средиземноморское побережье. И сразу скажем, мы любим свою родину, но не можем мириться с тем, что происходит в России. Мы рассматривали несколько стран, но, так как у нас есть огромная собака, круг сузился до Черногории и Турции, ведь туда мы можем доехать на автомобиле, — говорит Виолетта.