Бегущий вокруг света спортсмен посетит Новосибирск по пути в Японию — это заключительный этап путешествия

— Зачем? Основная причина — продолжение дела Ивана Федоровича Крузенштерна, только по суше, и постановка мирового рекорда пробега вокруг света (длина экватора) без машины сопровождения, — рассказал путешественник.



Руслан Шакин 7 января прибежал в Москву. 8 января он выбежал оттуда в сторону Японии. Спортсмену осталось пробежать меньше 9 тысяч километров. Руслан приглашает все желающих принять участие и присоединиться на пару километров.

Маршрут заключительного этапа протекает через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Можгу, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Биробиджан, Хабаровск, Владивосток, Вакканай (Япония), мыс Соя, остров Хоккайдо.

Семья Клочковых из Новосибирска 26 ноября завершила кругосветное путешествие на яхте Lady Mary. За три года Андрей и Марина вместе с дочерьми Анастасией и Ладой обогнули земной шар с запада на восток.