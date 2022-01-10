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Бегущий вокруг света спортсмен посетит Новосибирск по пути в Японию — это заключительный этап путешествия

Руслан Шакин уже пробежал больше 31 тысячи километров

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Руслан бежит со спортивной коляской, в которой всё его снаряжение

Руслан бежит со спортивной коляской, в которой всё его снаряжение

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Руслан Шакин, бегущий вокруг света, побывает в Новосибирске. Город вошел в маршрут заключительного этапа кругосветки. До этого спортсмен побывал в Японии, Австралии, Африке, Южной и Северной Америке, Новой Зеландии и Европе. Он уже пробежал больше 31 тысячи километров. Закончит свое путешествие Руслан Шакин в Японии. Сейчас он бежит с мыса Нордкапп на севере Норвегии к мысу Соя на севере острова Хоккайдо в Японии.

Как рассказал путешественник в своем инстаграме, он бежит один с детской спортивной коляской. В ней вся его экипировка и снаряжение.

— Зачем? Основная причина — продолжение дела Ивана Федоровича Крузенштерна, только по суше, и постановка мирового рекорда пробега вокруг света (длина экватора) без машины сопровождения, — рассказал путешественник.

Руслан Шакин 7 января прибежал в Москву. 8 января он выбежал оттуда в сторону Японии. Спортсмену осталось пробежать меньше 9 тысяч километров. Руслан приглашает все желающих принять участие и присоединиться на пару километров.

Маршрут заключительного этапа протекает через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Можгу, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Биробиджан, Хабаровск, Владивосток, Вакканай (Япония), мыс Соя, остров Хоккайдо.

Семья Клочковых из Новосибирска 26 ноября завершила кругосветное путешествие на яхте Lady Mary. За три года Андрей и Марина вместе с дочерьми Анастасией и Ладой обогнули земной шар с запада на восток.

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