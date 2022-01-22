«По местным понятиям я транжира»: россиянка рассказывает о жизни в Албании — стране, где еще помнят о диктатуре

— Из Москвы в Албанию я летела рейсом Москва — Рим до Тираны. Бени (будущий супруг. — Прим. ред.) тогда работал в Либерии, он возвращался домой с двумя пересадками: одна была где-то в Африке, другая — в Риме. Мы должны были лететь с ним в Тирану одним и тем же рейсом. Автобус-шаттл привез нас к самолету, я только поднялась на борт и почувствовала толчок. Водитель этого автобуса дал задний ход и врезался в крыло. В итоге нас вернули в аэропорт.



Мы обменялись контактами, а встретились уже в Албании. У меня был день рождения, и он пригласил меня в ресторан. Как я потом узнала, Бени должен был прилететь в Албанию на двое суток раньше, но у него в Африке рейс задержался. Так всё вселенная подстроила!

«Здесь нет горячего водоснабжения!»

После переезда россиянка столкнулась с бытовыми трудностями: в квартире не было отопления и горячей воды. Как оказалось, так живут практически все албанцы.



— Я думала, что в Албании должно быть тепло, поэтому не взяла пуховик и теплые вещи. Оказалось, что здесь нет центрального отопления, и у меня начались проблемы со здоровьем. Был кондиционер, но это мне всё равно не помогало. Первая зима для меня была очень сложной, не получалось нормально принимать душ, не говоря уж о ванне.