«По местным понятиям я транжира»: россиянка рассказывает о жизни в Албании — стране, где еще помнят о диктатуре

Албания долгое время оставалась страной, закрытой для массового туризма. Только в конце
Знакомство с албанцем
Родители Веры купили квартиру в Албании в 2008 году, а девушка впервые приехала в эту страну только в мае
— Из Москвы в Албанию я летела рейсом Москва — Рим до Тираны. Бени (будущий супруг. — Прим. ред.) тогда работал в Либерии, он возвращался домой с двумя пересадками: одна была где-то в Африке, другая — в Риме. Мы должны были лететь с ним в Тирану одним и тем же рейсом. Автобус-шаттл привез нас к самолету, я только поднялась на борт и почувствовала толчок. Водитель этого автобуса дал задний ход и врезался в крыло. В итоге нас вернули в аэропорт.
Мы обменялись контактами, а встретились уже в Албании. У меня был день рождения, и он пригласил меня в ресторан. Как я потом узнала, Бени должен был прилететь в Албанию на двое суток раньше, но у него в Африке рейс задержался. Так всё вселенная подстроила!
«Здесь нет горячего водоснабжения!»
После переезда россиянка столкнулась с бытовыми трудностями: в квартире не было отопления и горячей воды. Как оказалось, так живут практически все албанцы.
— Я думала, что в Албании должно быть тепло, поэтому не взяла пуховик и теплые вещи. Оказалось, что здесь нет центрального отопления, и у меня начались проблемы со здоровьем. Был кондиционер, но это мне всё равно не помогало. Первая зима для меня была очень сложной, не получалось нормально принимать душ, не говоря уж о ванне.
Поэтому от ванны очень многие отказались, там можно только разве детей купать. Первое время я мылась в спартанских условиях: это была даже не душевая кабина, а какое-то место, где не было даже шторки.
От того, чтобы я не плюнула на всё и не уехала обратно в Москву, меня спас открывшийся в Тиране первый итальянский фитнес-центр с большим бассейном: там было тепло, я нормально принимала душ, занималась спортом и кайфовала. До сих пор это одно из моих любимых мест в Тиране. В Албании не распространены закрытые плавательные бассейны, как у нас, в России, и для среднестатистического албанца это, конечно, очень дорого.
А отопление у нас в квартире появилось в декабре
Синдром белки в колесе
В чужой стране Вера продолжила работать удаленно в бюро переводов, занималась руководствами по эксплуатации и каталогами, параллельно вела блог.
— Я переехала с московским заболеванием, как я его называю «белка в колесе, что-то надо сделать». Мне казалось, что этого мало — просто работать и жить. И мне захотелось вести блог про Албанию, потом стали приходить запросы по аренде апартаментов, машин, покупке недвижимости, экскурсиям. Я помогала людям, где могла, занималась общественной деятельностью в русском сообществе. А потом ко мне обратились телевизионщики.
«Орел и решка» сняли три передачи про Албанию, и во всех трех я участвовала. Первая была полностью основана на материалах моего блога. Они потом со мной связались и хотели, чтобы я их сопровождала, но не готовы были платить мне, и я не была готова с ними ездить. В итоге эта передача была не супер, особенно юг Албании был показан не очень хорошо. А в 2020 году я ездила с бедным туристом, всю программу с продюсером сначала откатали, а потом приехала съемочная группа.
В 2021-м приезжали «Албания. Земляне», и это была самая сложная передача, было очень много интервью, мне приходилось договариваться с людьми уровня практически как Папа Римский здесь, в Албании. К тому же нужно было переводить всё на трех языках: албанский, английский, русский. Албания — интересная страна, недавно у нас была Жанна Бадоева, она ездит по странам и узнает, как происходит цикл от рождения до смерти. Однако для себя я уже «вышла на пенсию» как фиксер — они называют так людей, которые решают все вопросы на месте. Мне не хочется уже этим заниматься, а хочется учить людей бережнее к себе относиться.
Похороны как повод встретиться
Больше всего россиянку поразили местные традиции: жизнерадостность албанцев и совершенно иное отношение к свадьбам и похоронам.
— На похоронах нет такого траура, как у нас. В Албании к этому относятся легко. Все разговаривают за жизнь, не важно, что кто-то умер — это повод встретиться. Кто-то родился — повод встретиться. Свадьбы гуляют широко, и хотя в стране популярна ракия (крепкий алкогольный напиток. — Прим. ред.), гости никогда не напиваются. Заиграла музыка, и люди, не успев выпить, уже пошли плясать. Могут взять инструмент и сыграть что-то, очень многие владеют музыкальными инструментами, могут спеть, и достаточно хорошо.
Сами люди гораздо больше жизнерадостные, чем в России. Я говорю, конечно, про Москву больше, но и в Челябинске, и в Питере, где я была, я тоже не заметила особой жизнерадостности. Может быть, на юге — в Краснодаре, в Сочи — повеселее.
За десять лет жизни в Албании Вера сделала несколько любопытных наблюдений о характере албанских мужчин и семейных отношениях.
— Долгие годы это была закрытая коммунистическая страна, местный диктатор очень любил Сталина, поэтому албанцы в целом по менталитету похожи на советских людей. Однако мы по-разному проживали Вторую мировую войну. Если в Советском Союзе много мужчин погибло, ушло на фронт, вернулись калеками, пропали, то в Албании не было травмы Второй мировой войны, была оккупация — сначала итальянская, потом немецкая. Часть мужчин, конечно, пошли в партизаны, но в целом мужчины оставались в семье, и это принципиально повлияло на наше третье и четвертое поколение.
Недавно мы с подружкой вспоминали, что в Албании всем желают сына, но в России нет такой привязки к мальчикам. Нас воспитали самостоятельными женщинами, а в Албании более патриархальное общество — мужчины в целом остались главами семьи, а женщины при них.
Плюс албанские мужчины считаются ревнивыми — всё же балканская кровь, более зажигательная. Мой муж не такой, но вспыльчивый, да. Мне кажется, в России все более спокойные или просто уставшие. На Балканах больше солнца, больше энергии, иногда это вспыхивает в неожиданный момент.
Легко ли жить в Албании?
— У меня были права на момент переезда в Албанию и я даже пыталась тут садиться за руль, но потом оставила эту идею и езжу только с мужем. Албанцы водят неумело, из-за диктатуры у них были запрещены частные автомобили, они появились в конце
Продукты где-то дороже, где-то дешевле. Очень сильно повлияла ситуация с изменением курса рубля к евро: когда я переехала в Албанию, был курс 1 к 3, всё было здесь дешевле в три раза, чем в России, и эта разница действительно ощущалась. Сейчас цены во многом сопоставимы, хотя овощи-фрукты гораздо дешевле и лучшего качества, чем в России. Но те же куры, рыба, мясо — они дороже, чем в России, отличаются и по качеству.
Сейчас в хорошем ресторане можно поужинать на 8 евро. Кушаем морепродукты, потому что всё свежее и готовят вкусно, а еще в Албании очень вкусно готовят ягнятину и козлятину. Люблю выпить какао с видом на море, у нас с мужем даже есть такой ритуал: муж пьет кофе, я пью какао. А в целом албанцы целыми днями могут сидеть в кафе с сигаретой, как будто никто нигде не работает: все кафешки в Тиране забиты молодежью и людьми постарше, они пьют кофе с утра до вечера.
В последние годы решились многие бытовые вопросы: появилось отопление, полноценная душевая кабина, и стало жить гораздо комфортнее. У себя в квартире я поддерживаю зимой температуру +20 градусов, в отличие от остальных албанцев.
Албанцы обычно греют только гостиную, а в спальне страшный дубак, +10 градусов.
«У властей нет ресурсов на коронавирусные ограничения»
Албанию, как и остальные страны, тоже охватила пандемия коронавируса. Однако, по словам Веры, здесь гораздо меньше ограничений, чем в России. Она вместе с мужем работает из дома, удаленно, поэтому практически не испытывает неудобств.
— Албания только в сентябре того года ввела обязательный тест по прилету, до этого он был не нужен. По сравнению со странами Евросоюза, здесь все требования гораздо мягче, для кого-то вакцинация обязательна, но я не попадаю в эти категории. Я знаю, что люди болеют и умирают, но у меня в окружении, к счастью, все живы-здоровы.
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