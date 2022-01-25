Премьер-министр подписал документ о переходе Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения

Как сообщает РБК, при переходе на новую модель теплоснабжения уровень цены на тепло устанавливается на длительный срок — на 10 или 15 лет. Также на этот срок устанавливается индекс, на который будет повышаться цена относительно инфляции. Таким образом, не должно быть резких тарифных скачков для потребителей. А теплоснабжающие организации смогут планировать инвестиции на несколько лет вперед. Также все обязательства организации будут закреплены в Соглашении о реализации схемы теплоснабжения — это документ, который должен быть подписан между теплоснабжающей организацией и муниципалитетом. За исполнением будут следить Минэнерго РФ и региональные власти.