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Премьер-министр подписал документ о переходе Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения

Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации

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Документ был подписан 21 января

Документ был подписан 21 января

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. Документ был опубликован на портале правовой информации.

— В соответствии с пунктом 15.3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении» отнести муниципальное образование городской округ Новосибирск Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения, — говорится в тексте распоряжения.

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Как сообщает РБК, при переходе на новую модель теплоснабжения уровень цены на тепло устанавливается на длительный срок — на 10 или 15 лет. Также на этот срок устанавливается индекс, на который будет повышаться цена относительно инфляции. Таким образом, не должно быть резких тарифных скачков для потребителей. А теплоснабжающие организации смогут планировать инвестиции на несколько лет вперед. Также все обязательства организации будут закреплены в Соглашении о реализации схемы теплоснабжения — это документ, который должен быть подписан между теплоснабжающей организацией и муниципалитетом. За исполнением будут следить Минэнерго РФ и региональные власти.

В начале января стало известно, что в Новосибирской области на 25,4% повысили тариф на капитальный ремонт. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области объяснили, почему это произошло.

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Михаил Мишустинтеплоснабжение
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