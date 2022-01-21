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Мэрия Новосибирска за участок у «Сибирь-Хоккайдо» отдала землю, где собирались строить церковь

Теперь новосибирская епархия рассчитывает получить другой участок под храм

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Сквер возле «Сибири-Хоккайдо» теперь принадлежит мэрии Новосибирска

Сквер возле «Сибири-Хоккайдо» теперь принадлежит мэрии Новосибирска

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Мэрии Новосибирска рассказала, на каких условия забрала у частной компании участок возле «Сибири-Хоккайдо». Бывший владелец участка ООО «Атенон» получил землю на левом берегу возле Октябрьского моста недалеко улицы Горской. Этот участок ранее предназначался под строительство церкви.

О том, что мэрия изъяла участок под сквер, который располагается на территории «Аллеи городов», стало известно 30 декабря. Тогда власти выпустили постановление об изъятии. В постановлении не прописывалось, что именно отдала мэрия Новосибирска за участок размером 28,3 тысячи квадратных метров в центре Новосибирска.

Как стало известно из ответа пресс-службы мэрии города, участок возле «Сибири-Хоккайдо» стоимостью 166 миллионов рублей по кадастру обменяли на участок на улице Стартовой.

По данным публичных кадастровых карт, площадь участка на левом берегу — 12 325 квадратных метров. Его стоимость оценивается в 77,8 миллионов рублей. Разрешенное использование участка — религиозное. Там могли располагаться объекты для отправления религиозных обрядов, для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников во время религиозной службы.

Участок возле городского пляжа, который в ближайшшие пару лет должен <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/11/26/70278953/" class="_" target="_blank">сильно измениться внешне</a>, отдают частной компании

Участок возле городского пляжа, который в ближайшшие пару лет должен сильно измениться внешне, отдают частной компании

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Сделка состоялась между мэрией и ООО «Атенон», которое было образовано 11 августа 2008-го. Его выручка на конец 2020 года составила 357,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 183 тысячи. Конечными владельцами компании являются Elderway Holdings Ltd., зарегистрированная на Кипре (доля во владении — более 99%), и председатель новосибирского отделения партии «Гражданская платформа» Юлия Горшенина (доля — менее 1%). Конечным владельцем кипрской компании является предприниматель Валерий Горбунков.

Журналисту НГС не удалось связаться ни с представителями компании, ни с Юлией Горшениной.

Земля, которую мэрия собирается отдать ООО «Атенон», раньше была в аренде у новосибирской епархии. Там предполагалось строительство церкви. Как рассказали в пресс-службе епархии, документы по этому участку сейчас на регистрации в Росреестре.

— Ранее епархия возвратила муниципалитету участок, бывший у епархии по договору безвозмездного пользования по этому адресу, с перспективой получения другого участка под строительство храма в городе Новосибирске, — сообщили в пресс-службе епархии.

Они также уточнили, что на улице Стартовой у епархии в безвозмездном пользовании находится другой участок. На нем планируется строительство храма в честь иконы Божией Матери «Державная».

Летом 2021 года напротив сквера рядом с ЖК «Флотилия» были споры из-за дополнительной автомобильной дороги. Строить ее собиралась компания ООО «ЖК «Академия»». Жители испугались, что эти работы повредят их благоустройству и лишат их парковки, а застройщик уверял, что на территорию «Флотилии» дорога не зайдет. В итоге после долгих возмущений и обращений к депутату жители «Флотилии» добились того, что мэрия отменила разрешение на строительство дороги.

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