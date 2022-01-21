Мэрия Новосибирска за участок у «Сибирь-Хоккайдо» отдала землю, где собирались строить церковь

Мэрии Новосибирска рассказала, на каких условия забрала у частной компании участок возле «Сибири-Хоккайдо». Бывший владелец участка ООО «Атенон» получил землю на левом берегу возле Октябрьского моста недалеко улицы Горской. Этот участок ранее предназначался под строительство церкви.



О том, что мэрия изъяла участок под сквер, который располагается на территории «Аллеи городов», стало известно 30 декабря. Тогда власти выпустили постановление об изъятии. В постановлении не прописывалось, что именно отдала мэрия Новосибирска за участок размером 28,3 тысячи квадратных метров в центре Новосибирска.