Мэрия хочет изъять участок возле «Сибирь-Хоккайдо» для обустройства сквера — там планировался ТЦ

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев рассказал НГС, что взамен мэрия отдает участок на улице Стартовой, который раннее выдавали под строительство церкви и большой участок 6,2 га на окраине города, на улице Родниковой. Это обсуждалось 23 декабря на земельной комиссии в мэрии.

По словам Рязанцева, изначально этот участок был значительно больше - его еще в нулевые продали под строительство ТЦ. Его в итоге не сумели возвести, а в 2017 году в проекте планировки территории появилась возможность строить здесь жилье и школу.

— В 2020 году часть сквера размежевали, а участок под школу выменяли. Землю изъяли, а застройщику предоставили другой участок — на Максима Горького. В марте 2021 года прошли публичные слушания: часть, которая сейчас изымается, находится в парковой зоне и за красной линией — то есть строить там ничего нельзя. В декабре прошла земельная комиссия, которая постановила изъять этот участок. В декабре же утвердили новый проект планировки, по которому на этом участке ничего нельзя строить. На основании этого участок 836 с конца 2021 года изымается для парка, и застройщику предварительно предложены взамен два участка. По сути, большая часть сквера перешла обратно к городу, а только часть перешла под школу, — сообщил Михаил Рязанцев.