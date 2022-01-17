Мэрия хочет изъять участок возле «Сибирь-Хоккайдо» для обустройства сквера — там планировался ТЦ

Мэрия Новосибирска 30 декабря 2021 года выпустила постановление, в котором говорится об изъятие земельного участка на территории Аллеи городов рядом с «Сибирью-Хоккайдо». Обмен различными участками здесь продолжается уже несколько лет. Сейчас изъятый участок находится во владении у частной компании «Атенон».
В постановлении мэрии говорится об изъятии земельного участка на улице Ипподромской. Его площадь составляет 28,3 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость, согласно данным «Росреестра», превышает 166 миллионов рублей. Планируется, что на территории будет парк или сквер.
Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев рассказал НГС, что взамен мэрия отдает участок на улице Стартовой, который раннее выдавали под строительство церкви и большой участок 6,2 га на окраине города, на улице Родниковой. Это обсуждалось 23 декабря на земельной комиссии в мэрии.
По словам Рязанцева, изначально этот участок был значительно больше - его еще в нулевые продали под строительство ТЦ. Его в итоге не сумели возвести, а в 2017 году в проекте планировки территории появилась возможность строить здесь жилье и школу.
— В 2020 году часть сквера размежевали, а участок под школу выменяли. Землю изъяли, а застройщику предоставили другой участок — на Максима Горького. В марте 2021 года прошли публичные слушания: часть, которая сейчас изымается, находится в парковой зоне и за красной линией — то есть строить там ничего нельзя. В декабре прошла земельная комиссия, которая постановила изъять этот участок. В декабре же утвердили новый проект планировки, по которому на этом участке ничего нельзя строить. На основании этого участок 836 с конца 2021 года изымается для парка, и застройщику предварительно предложены взамен два участка. По сути, большая часть сквера перешла обратно к городу, а только часть перешла под школу, — сообщил Михаил Рязанцев.
Чья это земля
По данным Контур.Фокус, участком с кадастровым номером 836 владеет ООО «Атенон». Компания была образована 11 августа 2008-го. Выручка «Атенона» на конец 2020 года составила 357,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 183 тысячи. НГС не удалось связаться с представителями компании для комментария.
Земля оказалась во владении «Атенона» в 2010 году. До этого, с 2005 по 2010 года, она принадлежала московской компании ИСК «Каменка». Как писали в то время «Ведомости», «Каменка» — совместное детище федеральной сети «Эльдорадо» и новосибирского холдинга «Сибирский гигант». На приобретенной земле компания рассчитывала построить большой торгово-развлекательный центр. Но потом грянул кризис 2008 года, а затем буквально через дорогу появилась «Аура». Впрочем, как минимум до эскизных проектов дело всё же дошло: в 2018 году огромную территорию с рендерами предполагаемого ТРЦ «Каменка» владельцы земли пытались продать за миллиард рублей.
Если говорить про «Атенон», который с 2010 года владеет этой землей, то главным ее учредителем, по данным Контур.Фокус, является фирма «АФК-Капитал». Конечными владельцами «Атенона» являются компания Elderway Holdings Ltd., зарегистрированная на Кипре (доля во владении — более 99%), и председатель новосибирского отделения партии «Гражданская платформа» Юлия Горшенина (доля менее 1%). Журналисту НГС не удалось связаться с Юлией Горшениной.
Кипрской компанией, в свою очередь, по информации сервиса ICIJ Offshore Leaks, управляет другая зарегистрированная на острове компания — JF Nominee Services Limited. Через нее Elderway Holdings Ltd. связана с Trempton Group Inc., а конечным бенефициаром цепочки является предприниматель Валерий Горбунков. Эти данные — часть скандального «Панамского досье», открытого для свободного доступа в 2016 году.
«Панамское досье», «Панамский архив», «Панамские документы» — неформальные названия утечки конфиденциальных документов крупной панамской юридической компании Mossack Fonseca. Документы получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В результате изучения досье предана огласке скрытая собственность политиков разных стран мира, а также упоминаются 12 действующих и бывших глав государств. В российской части документов Mossack Fonseca фигурируют близкий друг Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин, бизнесмены братья Ротенберг и многие высокопоставленные государственные чиновники с родственниками.
Как мы писали раннее, кипрская Elderway Holdings Ltd. уже сотрудничала с новосибирскими предпринимателями. Например, на сайте инициативы «Партнерство для модернизации: Россия-ЕС» указано, что в 2016 году она выступала партнером новосибирской компании «СД Успех». Задействованных в проекте человек было, правда, всего двое, а произведенной продукции не было вовсе.
Летом 2021 года напротив сквера рядом с ЖК Флотилия были споры из-за дополнительной автомобильной дороги. Строить ее собиралась компания ООО «ЖК Академия». Жители испугались, что эти работы повредят их благоустройству и лишат их парковки, а застройщик уверял, что на территорию «Флотилии» дорога не зайдет. В итоге после долгих возмущений и обращений к депутату жители Флотилии добились того, что мэрия отменила разрешение на строительство дороги.