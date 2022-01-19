Сибирячка через суд выбила компенсацию за смерть отца с двух ковидных больниц Новосибирска

Ленинский районный суд присудил жительнице Новосибирска Наталье Рыжовой компенсацию от двух ковидных больниц Новосибирска, в которые попадал ее отец Виктор в 2020 году. Сначала ему отказала в госпитализации больница
Историю отца Натальи мы рассказывали в 2020 году: находясь в больнице
— По решению суда первой инстанции мне присудили компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч — по 25 тысяч с каждой больницы. В возбуждении уголовного дела СК отказал, — рассказывает журналисту НГС дочь погибшего Наталья Рыжова.
В результате проведения судмедэкспертизы было выявлены дефекты оказания медицинской помощи в городской больнице
Кроме того, Наталья уверяет, что увидела якобы подделанные подписи в документах, предоставленных больницей № 3, в том числе в карточке отказа от госпитализации, но суд отказал в проведении почерковедческой экспертизы, несмотря на то, что и представители учреждения на заседании этого не отрицали:
— Сначала предоставили один комплект документов с поддельными подписями, который сама больница в последствии признала поддельным. Затем другие документы с новым диагнозом и вновь поддельными подписями. При этом юристы больниц в открытой форме заявили в суде, что «подлинная или нет подпись пациента, это не имеет правового значения» и «не исключено, что подписи были не пациента, визуально видно, что они отличаются». Врач также признал, что «бывает такое, что расписываются сами, бывает медсестра…». Все цитаты взяты из протоколов судебных заседаний. То есть представители больницы
В городской больнице
В больнице
Ранее мы рассказывали, как пациенты новосибирских больниц выживали без кислорода и почему Минздрав не видит проблему. Хотя жалобы на нее поступают периодически: например, в начале июля 2021 года в Новосибирске на 8 часов остановилось производство кислорода для ковидариев, и даже врачи испугались нехватки газа. А в конце июля в больнице Бердска умерла пациентка с ковидом, сын которой ранее тоже жаловался на плохое лечение и отсутствие кислорода.