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Сибирячка через суд выбила компенсацию за смерть отца с двух ковидных больниц Новосибирска

Суд не признал отключение кислорода

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В суд приходил свидетель — пациент <nobr class="_">11-й</nobr> больницы, который тоже говорил об отключении кислорода, но это не повлияло на решение

В суд приходил свидетель — пациент 11-й больницы, который тоже говорил об отключении кислорода, но это не повлияло на решение

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Ленинский районный суд присудил жительнице Новосибирска Наталье Рыжовой компенсацию от двух ковидных больниц Новосибирска, в которые попадал ее отец Виктор в 2020 году. Сначала ему отказала в госпитализации больница № 3, а потом его положили в больницу № 11, где он и умер.

Историю отца Натальи мы рассказывали в 2020 году: находясь в больнице № 11, он жаловался дочери на то, что там отключили кислород, после чего его состояние ухудшилось, и он умер. Минздрав региона отрицал факт отключения кислорода.

— По решению суда первой инстанции мне присудили компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч — по 25 тысяч с каждой больницы. В возбуждении уголовного дела СК отказал, — рассказывает журналисту НГС дочь погибшего Наталья Рыжова.

В результате проведения судмедэкспертизы было выявлены дефекты оказания медицинской помощи в городской больнице № 3 и № 11 (документы имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.). В первом случае ее отцу с пневмонией и сатурацией 92% необоснованно отказали в госпитализации. В больнице № 11, судя по выводам экспертов, пациенту кололи недостаточные дозы кортикостероидов. При этом факт отключения кислорода не был признан.

Кроме того, Наталья уверяет, что увидела якобы подделанные подписи в документах, предоставленных больницей № 3, в том числе в карточке отказа от госпитализации, но суд отказал в проведении почерковедческой экспертизы, несмотря на то, что и представители учреждения на заседании этого не отрицали:


— Сначала предоставили один комплект документов с поддельными подписями, который сама больница в последствии признала поддельным. Затем другие документы с новым диагнозом и вновь поддельными подписями. При этом юристы больниц в открытой форме заявили в суде, что «подлинная или нет подпись пациента, это не имеет правового значения» и «не исключено, что подписи были не пациента, визуально видно, что они отличаются». Врач также признал, что «бывает такое, что расписываются сами, бывает медсестра…». Все цитаты взяты из протоколов судебных заседаний. То есть представители больницы № 3 обозначили подделку подписей в документах как какую-то норму, — недоумевает дочь погибшего.

В городской больнице № 3 заявили НГС, что, согласно решению суда, ухудшение состояния здоровья и смерть пациента обусловлены характером и тяжестью заболевания, возрастом, сопутствующей патологией и не связано с действиями (бездействием) ответчиков, поэтому в учреждении решили не подавать апелляционную жалобу. А дефект в оказании помощи был следующий — нарушение порядка заполнения информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство при обращении пациента в медицинское учреждение.

В больнице № 11 в ответ на запрос НГС уточнили, что пока не получили и не ознакомились с мотивировочной частью решения суда, чтобы говорить о целесообразности подачи апелляционной жалобы.

СЮЖЕТ

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Ранее мы рассказывали, как пациенты новосибирских больниц выживали без кислорода и почему Минздрав не видит проблему. Хотя жалобы на нее поступают периодически: например, в начале июля 2021 года в Новосибирске на 8 часов остановилось производство кислорода для ковидариев, и даже врачи испугались нехватки газа. А в конце июля в больнице Бердска умерла пациентка с ковидом, сын которой ранее тоже жаловался на плохое лечение и отсутствие кислорода.

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