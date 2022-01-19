Сибирячка через суд выбила компенсацию за смерть отца с двух ковидных больниц Новосибирска

— По решению суда первой инстанции мне присудили компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч — по 25 тысяч с каждой больницы. В возбуждении уголовного дела СК отказал, — рассказывает журналисту НГС дочь погибшего Наталья Рыжова.



В результате проведения судмедэкспертизы было выявлены дефекты оказания медицинской помощи в городской больнице № 3 и № 11 (документы имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.). В первом случае ее отцу с пневмонией и сатурацией 92% необоснованно отказали в госпитализации. В больнице № 11 , судя по выводам экспертов, пациенту кололи недостаточные дозы кортикостероидов. При этом факт отключения кислорода не был признан.



Кроме того, Наталья уверяет, что увидела якобы подделанные подписи в документах, предоставленных больницей № 3, в том числе в карточке отказа от госпитализации, но суд отказал в проведении почерковедческой экспертизы, несмотря на то, что и представители учреждения на заседании этого не отрицали: