В Новосибирске на 8 часов остановилось производство кислорода для ковидариев — врачи испугались нехватки газа

По его словам, в первые две волны кислород давали не всем, а сейчас иногда дают и пациентам с высокой сатурацией, которые могут без него обойтись. Если убрать кислород у них, то это не критично, а вот за других пациентов сотрудник переживает.

— А как нам экономить кислород? Я не знаю. Перекрывать что ли? Все наши сотрудники в шоке, на самом деле. Как можно решить, кому жить, а кому не жить? Когда в первые две волны у нас были перебои с кислородом, то обычно в простых палатах он заканчивался, состояние людей становилось тяжелей и их переводили в реанимацию. А в реанимации кислород был. Иногда было так, что станцию заправляли в пятницу, а до понедельника кислорода не хватило. Почему нельзя дозаправиться — я не знаю. Может, это денег стоит. Поднимите эту проблему, — переживает сотрудник госпиталя.

Сотрудник еще одной больницы на условиях анонимности прокомментировал эту ситуацию так:

— Кислород — это самое узкое место на сегодня: мало кислородных точек. В городе один кислородный завод — он не справляется с потребностями.