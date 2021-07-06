В Новосибирске на 8 часов остановилось производство кислорода для ковидариев — врачи испугались нехватки газа

Из-за сбоя в Новосибирске на 8 часов остановилось производство кислорода для ковидариев
В Новосибирске произошел сбой в энергоснабжении завода Сибтехгаз, который производит медицинский кислород и продает его в ковидные госпитали. Сотрудники инфекционных госпиталей боятся, что пациентов ждет нехватка этого газа.
«А как нам экономить кислород?»
— Главный врач сказал, что кислорода из-за большой аварии на станции нет по всему городу, не только в нашей больнице. У нас на остатке есть пара тонн, их велено использовать бережно. То есть их пополнить неоткуда. Это страшно — оставить без кислорода ковидные госпитали: люди просто задохнутся, — рассказал журналисту НГС сотрудник ковидного госпиталя, который пожелал остаться анонимным.
По его словам, в первые две волны кислород давали не всем, а сейчас иногда дают и пациентам с высокой сатурацией, которые могут без него обойтись. Если убрать кислород у них, то это не критично, а вот за других пациентов сотрудник переживает.
— А как нам экономить кислород? Я не знаю. Перекрывать что ли? Все наши сотрудники в шоке, на самом деле. Как можно решить, кому жить, а кому не жить? Когда в первые две волны у нас были перебои с кислородом, то обычно в простых палатах он заканчивался, состояние людей становилось тяжелей и их переводили в реанимацию. А в реанимации кислород был. Иногда было так, что станцию заправляли в пятницу, а до понедельника кислорода не хватило. Почему нельзя дозаправиться — я не знаю. Может, это денег стоит. Поднимите эту проблему, — переживает сотрудник госпиталя.
Сотрудник еще одной больницы на условиях анонимности прокомментировал эту ситуацию так:
— Кислород — это самое узкое место на сегодня: мало кислородных точек. В городе один кислородный завод — он не справляется с потребностями.
Ответ Минздрава
В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС также подтвердили информацию о проблеме, случившейся на заводе:
— Действительно, в эти выходные на заводе произошел сбой в электрической сети. В настоящее время проблема устранена. Завод работает. Медицинские организации получают кислород по заявкам. С учетом имеющегося резерва, перебоев с обеспечением кислородом пациентов инфекционных госпиталей не было.
Что говорят на самом заводе
Сергей Ким, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Сибтехгаз»
— 5 июля 2021 года в 00:30 минут имел место перебой в энергоснабжении нашего предприятия. Согласно сведениям, предоставленным диспетчерской службой АО «РЭС», «Произошло отключение в энергосистеме по стороне 110 кВ». Данное обстоятельство имеет чисто технический характер со стороны РЭС и никак не связано с деятельностью завода. Вместе с тем, указанный перебой в энергоснабжении нашей производственной площадки продолжительностью менее секунды привел к полной остановке всего оборудования, задействованного в производстве медицинского кислорода.
Сергей Ким пояснил, что процесс производства продуктов разделения воздуха, к которым относится медицинский кислород, является высокотехнологичным и крайне энергоемким. Поэтому малейший перебой в энергоснабжении приводит к нарушению технологического режима, восстановление которого может занимать от 24 часов до нескольких дней.
— Именно такой срыв технологического режима имел место 5 июля 2021 года. Мероприятий и технических средств, позволяющих на 100% оградить производственный процесс нашей компании от подобных неблагоприятных факторов внешней среды, к сожалению, не существует. Гигантского «бесперебойника», который можно подключить к компрессорному оборудованию, не существует в природе. «Сибтехгаз» является рядовым абонентом, никаких особых «режимов благоприятствования», позволяющих хотя бы снизить вероятность подобных происшествий, не говоря уже о том, чтобы их полностью исключить, для нашей компании, увы, не предусмотрено, — подчеркнул Сергей Ким.
Партии кислорода пришлось уменьшить
По его словам, компания восстановила производство за 8 часов.
— Безусловно, в условиях, когда счет идет даже не на часы, а на минуты, когда на счету каждый грамм медицинского кислорода, лечебные учреждения города и области не могли не ощутить на себе такого временного лага. В условиях сложившегося дефицита медицинского кислорода — по независящим от нас причинам — наша компания взяла на себя дополнительные издержки по организации доставки медицинского кислорода меньшими партиями, увеличив таким образом количество поездок в каждую больницу, чтобы обеспечить бесперебойную работу каждого медицинского учреждения. Вся логистика согласовывается в рамках взаимодействия ответственных сотрудников нашей компании с представителями Министерства здравоохранения НСО, — уточнил Сергей Ким.
Завод не планирует подавать в суд на РЭС, потому что этого не предусматривают их договорные отношения. Журналист НГС направил запрос в РЭС с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации в пресс-службе «электросетей» не отвечали.
Сколько тратят на кислород?
По данным «Контур.Закупок», за последние полгода каждый месяц было примерно одинаковое количество закупок на поставку медицинского кислорода — в районе 15–30. По информации, опубликованной на сайте с госзакупками Новосибирской области, сейчас есть 8 актуальных закупок общей стоимостью более 5 миллионов рублей. Например, самая большая начальная сумма закупки указана у Городской инфекционной клинической больницы
Ранее мы рассказывали историю сибирячки, которая считает, что отключение кислорода в новосибирском ковидном госпитале повлияло на то, что ее отец умер. Однажды пациенты рассказывали, что остались без кислорода в инфекционном госпитале на час. Минздрав комментировал подобные ситуации и уверял, что никто из тех, кому нужен кислород, без него не остается.
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