Около 700 миллионов концессионер четвертого моста направит на улучшение работы «Экологии-Новосибирск»

Группа «ВИС» собирается предоставить около 700 миллионов рублей акционерных займов региональному оператору Новосибирска по обращению с ТКО «Экологии-Новосибирск».
Деньги возьмут с акционерных займов, рассказала компания изданию ТАСС. В декабре «Экология-Новосибирск» подала иск о самобанкротстве из-за долгов в 1,8 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на погашение кредиторской задолженности.
— На осуществление бесперебойной операционной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» группой «ВИС» предоставлены акционерные займы, в том числе на погашение кредиторской задолженности и приобретение дополнительной спецтехники и контейнеров в случае такой необходимости. Общая сумма предусмотренных на эти цели средств на сегодня составляет около 700 млн рублей, — передали слова «ВИС» в ТАСС.
В группе «ВИС» отметили, что сейчас у «Экологии-Новосибирск» достаточно ресурсов для выполнения функции регионального оператора. В том числе компания может работать без сбоев в сборе и вывозе мусора. «ВИС», как объяснили в пресс-службе, продолжает выполнение всех поставленных задач по финансовому оздоровлению компании.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» образовалось 9 октября 2012 года. В его учредители и участники входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем которой является ООО «ВИС», занимающееся стройкой четвертого моста), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров. Конечными владельцами, в свою очередь, являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Генеральным директором компании значится Лариса Анисимова. В основные виды деятельности компании входит сбор, обработка и утилизация отходов, обработка и утилизация лома драгоценных, черных и цветных металлов и вторичного неметаллического сырья и производство земляных работ. Согласно сервису, выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиарда рублей.
Раннее в министерстве ЖКХ говорили, что подумают о финансовой помощи «Экологии-Новосибирск».
В августе правительство Новосибирской области сообщило о том, что готово расторгнуть контракт с региональным оператором по вывозу мусора на 2022 год, если ситуация в регионе не улучшится. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.
В сентябре ООО «Экология-Новосибирск» проиграла суд на 128 миллионов рублей. Эту сумму компания должна была выплатить «Новосибспецтрансу» за долги по договорам 2019 года. Затем в октябре председатели ТСЖ, ЖСК и ЖК Дзержинского района получили письма от администрации с просьбой организовать «работу по погашению задолженности» перед «Экологией-Новосибирск».