Около 700 миллионов концессионер четвертого моста направит на улучшение работы «Экологии-Новосибирск»

Группа «ВИС» собирается предоставить около 700 миллионов рублей акционерных займов региональному оператору Новосибирска по обращению с ТКО «Экологии-Новосибирск».

Деньги возьмут с акционерных займов, рассказала компания изданию ТАСС. В декабре «Экология-Новосибирск» подала иск о самобанкротстве из-за долгов в 1,8 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на погашение кредиторской задолженности.

— На осуществление бесперебойной операционной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» группой «ВИС» предоставлены акционерные займы, в том числе на погашение кредиторской задолженности и приобретение дополнительной спецтехники и контейнеров в случае такой необходимости. Общая сумма предусмотренных на эти цели средств на сегодня составляет около 700 млн рублей, — передали слова «ВИС» в ТАСС.