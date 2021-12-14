Министерство ЖКХ подумает о финансовой помощи «Экологии-Новосибирск»

Министерство ЖКХ Новосибирской области заявило, что рассмотрит возможность финансовой помощи регоператору по вывозу мусора «Экология-Новосибирск». Ранее фирма сообщила, что планирует ввести процедуру наблюдения, которая, как правило, предшествует банкротству.

Власти отмечают, что «Экология-Новосибирск» входит в число системообразующих организаций и имеет региональное значение. Также компания оказывает «существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность». Каждый квартал специалисты проводят мониторинг финансового состояния таких организаций. По данным министерство ЖКХ, с середины 2020 года проверка не выявила роста кредиторской задолженности «Экологии-Новосибирск».

