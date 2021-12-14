Министерство ЖКХ подумает о финансовой помощи «Экологии-Новосибирск»

Министерство ЖКХ Новосибирской области заявило, что рассмотрит возможность финансовой помощи регоператору по вывозу мусора «Экология-Новосибирск». Ранее фирма сообщила, что планирует ввести процедуру наблюдения, которая, как правило, предшествует банкротству.
Власти отмечают, что «Экология-Новосибирск» входит в число системообразующих организаций и имеет региональное значение. Также компания оказывает «существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность». Каждый квартал специалисты проводят мониторинг финансового состояния таких организаций. По данным министерство ЖКХ, с середины 2020 года проверка не выявила роста кредиторской задолженности «Экологии-Новосибирск».
— Решение о возможности оказания финансовой поддержки ООО «Экология-Новосибирск» будет принято после проведения дополнительной проверки, в том числе с учетом плана финансового оздоровления, — объяснили НГС в ведомстве.
Также власти сообщают, что ранее Управление федеральной антимонопольной службы региона отказалось согласовывать некоторые условия «мусорной концессии», которую заключили с регоператором в 2018 году.
— В настоящее время вопрос о дальнейшей реализации концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры находится в стадии рассмотрения в правительстве НСО, — рассказали в Министерстве ЖКХ.
Согласно правилам, компанию могут лишить статуса регионального оператора, если она предоставит обращение, копию договора, выписку со счета, которая подтвердит задолженность. В адрес МинЖКХ на данный момент такие документы от «Экологии-Новосибирск» не поступали.
— В настоящее время сбоев в предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО на территории Новосибирской области не наблюдается, — сообщили НГС в министерстве.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Экология-Новосибирск» существует с 2012 года. Основной владелец ООО «Экология-Новосибирск» — группа «ВИС» (около 70%), крупный российский инфраструктурный холдинг, один из ключевых подрядчиков «Газпрома».
Известность компания приобрела в июле 2018 года, когда стала региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области. Согласно договору, компания должна была построить в регионе два мусоросортировочных комплекса и два больших полигона. Инвестиции в проект должны были составить 6,5 миллиарда рублей. Однако работы не начались, а местные жители выступили против строительства рядом с дачами. В результате концессию пришлось заморозить, но вывозом мусора компания продолжила заниматься.
О намерении «Экологии-Новосибирск» начать процедуру банкротства стало известно в начале декабря. После этого НГС поговорил с руководителем предприятия Ларисой Анисимовой, депутатом Вадимом Агеенко, который входит в комиссию по ЖКХ, и юристом Сергеем Карпекиным, чтобы выяснить, как это отразится на вывозе мусора в Новосибирске.