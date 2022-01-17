Работу катка напротив оперного остановили из-за аномально теплой погоды в Новосибирске

В Новосибирске 17 января из-за потепления до +3 градусов перенесли начало работы главного катка возле НОВАТа. Он откроется на два часа позже обычного.

— Горожан начнут пускать на площадку с 17, а не с 15 часов, как обычно, по понедельникам. Это связано с резким потеплением в Новосибирске. Специалисты муниципального учреждения «Стадион» подчеркивают, что на заливку при таких условиях понадобится больше времени, — объяснили в МАУ «Стадион».

Закроется каток по расписанию — в 22:00. Выдача коньков осуществляется до 21:00. Для посетителей оборудованы теплые раздевалки, камеры хранения и пункт проката (для взрослых — 156 рублей/час, детей и пенсионеров — 83 рубля/час). Вход со своими коньками бесплатный.