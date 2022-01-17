Работу катка напротив оперного остановили из-за аномально теплой погоды в Новосибирске

В Новосибирске 17 января из-за потепления до +3 градусов перенесли начало работы главного катка возле НОВАТа. Он откроется на два часа позже обычного.
— Горожан начнут пускать на площадку с 17, а не с 15 часов, как обычно, по понедельникам. Это связано с резким потеплением в Новосибирске. Специалисты муниципального учреждения «Стадион» подчеркивают, что на заливку при таких условиях понадобится больше времени, — объяснили в МАУ «Стадион».
Закроется каток по расписанию — в 22:00. Выдача коньков осуществляется до 21:00. Для посетителей оборудованы теплые раздевалки, камеры хранения и пункт проката (для взрослых — 156 рублей/час, детей и пенсионеров — 83 рубля/час). Вход со своими коньками бесплатный.
13 января в Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Оттепель сменится похолоданием накануне Крещения в Новосибирске. Мы посмотрели, какая будет погода на неделе по данным популярных сервисов.
Джоаш Хэйр из Австралии уже несколько лет живет в Новосибирске. Молодого человека не только поразило количество катков в городе, но еще и их расположение. Что еще он думает о новосибирских зиме и развлечениях — в нашей истории.