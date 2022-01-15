«Каждый новосибирец "сидит на чемоданах"»: почему другие города уделывают Новосибирск — мнение Славы Степанова

Многие люди критикуют Новосибирск, говоря о его недостатках. Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в сильно изменившемся за последние годы Нижнем Новгороде и попытался сравнить его со столицей Сибири. Что хорошего в Новосибирске, а что станет лучше только спустя много лет, а также почему новосибирцы всегда «находятся на чемоданах»? Далее — от первого лица.
За последние 6–9 лет Нижний Новгород изменился в лучшую сторону. Во-первых, это видно в плане благоустройства. Во-вторых, заметно по новым объектам, которые построили за последние годы: как минимум, это станция метро и спортивные объекты, подготовленные в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Мне повезло попасть в город в 2021 году, когда он был Новогодней столицей с определенной атмосферой и иллюминацией.
Думаю, что сравнивать Нижний Новгород с Новосибирском нельзя, потому что концепция городов абсолютно разная и нас разделяет много лет — целых 672 года. Там достаточно старый город с кремлем, с «Арбатом». Рельеф города специфичен из-за больших перепадов высот — это видно, например, по мостам через реки. Набережные там исторически сформированы. Часть города находится на возвышенности, и именно там облагородили набережную. Раньше она была чуть диковатая.
Если же сравнивать города как обычные населенные пункты, то, конечно, Нижний нас уделывает. Новосибирск используют как ступеньку для карьерного роста. Как-то услышал одну мысль и очень с ней согласен. Ее суть в том, что каждый новосибирец «сидит на чемоданах». И если будет в жизни возможность переехать, то любой горожанин это сделает. Нижегородцам переехать куда проще (если мы говорим, например, о Москве или Питере), но они этого не делают, потому что любят свой город. В нашем городе я крайне редко встречаю людей, которые говорят: «Я фанат Новосибирска и из этого города никуда не перееду, потому что я его люблю». Ко мне это тоже относится. Да, это мой город, я здесь живу, но не могу сказать, что я патриот.
Мне кажется, что для того чтобы Новосибирск стал нормальным городом, ему нужно всего лишь время. У Нижнего есть хорошая историческая опора, даже если говорить про знаменитых людей: Минин и Пожарский, Горький, Чкалов, Шаляпин, Сахаров, Немцов. У нас тоже, конечно, неплохо: Покрышкин, Карелин, Митя Фомин, Шура, Элджей. Но в рамках именно устоявшегося города можно оценить, кто какой вклад вносит в историю. Нижний Новгород — город с характером. А в Новосибирске пока всё только устаканивается.
А если спуститься от красивых фраз к житейскому и насущному, то Новосибирску элементарно не хватает благоустройства. Например, мест для проведения досуга и отдыха, где можно побродить, провести время. В Нижнем можно набрать много таких мест, а в Новосибирске всё сводится к Академгородку или Обскому водохранилищу.
Я сейчас живу в центре и всё время провожу здесь же. По сути у меня две отправные точки — центр и аэропорт. Но есть места, которые мне нравятся. Например, набережная становится лучше и лучше. Мне хотелось бы, чтобы ее продлили, как было задумано проектом. Давайте уже снесем всё от Бугринского моста и до Фабрички. Давайте пользоваться нашей рекой — широкой, красивой, облагораживать ее, поворачиваться к ней лицом, а не спиной, организовывать общественные пространства. Тогда это станет точкой притяжения. Представьте, город у нас какой длинный, а выйти к набережной мы можем только на участке в 1,5 километра. После Молодежного чемпионата мира по хоккею, может быть, появится левобережный выход к реке.
Все города со временем становятся лучше, даже Магнитогорск, даже Норильск. Смотря кто какими шагами шагает — разница только в этом. Мне горестно об этом думать, я постоянно летаю, вижу города. Я уже не говорю о Москве или Питере, давайте возьмем Владивосток, Екатеринбург, Казань — города, которые могут конкурировать с Новосибирском. И наш город пока не блещет именно в плане благоустройства.
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