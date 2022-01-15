«Каждый новосибирец "сидит на чемоданах"»: почему другие города уделывают Новосибирск — мнение Славы Степанова

Многие люди критикуют Новосибирск, говоря о его недостатках. Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в сильно изменившемся за последние годы Нижнем Новгороде и попытался сравнить его со столицей Сибири. Что хорошего в Новосибирске, а что станет лучше только спустя много лет, а также почему новосибирцы всегда «находятся на чемоданах»? Далее — от первого лица.



За последние 6–9 лет Нижний Новгород изменился в лучшую сторону. Во-первых, это видно в плане благоустройства. Во-вторых, заметно по новым объектам, которые построили за последние годы: как минимум, это станция метро и спортивные объекты, подготовленные в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Мне повезло попасть в город в 2021 году, когда он был Новогодней столицей с определенной атмосферой и иллюминацией.

