«Эти неудобства мнимые»: новосибирец в цифрах объяснил, как ликвидация парковок принесет пользу городу

Ликвидация парковочных карманов на Вокзальной магистрали и еще нескольких крупных городских улицах стала одной из самых обсуждаемых тем этой осени. Горожане спорят, бизнесмены жалуются на падение потока клиентов и покупателей, чиновники уверяют, что так будет лучше. Новосибирский общественник, координатор инициативной группы «Новосибирский транспорт» Алексей Колесников тоже уверен, что решение было правильным. Он объяснил, почему город от него только выиграет.

16 января 2006 года во Владивостоке произошел страшнейший пожар в здании Сбербанка. Водитель автолестницы прибыл на место первым, но не смог разместить автомобиль на том месте, где можно было спасать людей из правого крыла — оно было занято автомобилями. В итоге по автолестнице спасали людей из левого крыла, из окон которого даже не шел дым — и всё это в то время, пока правое крыло было охвачено пламенем. В итоге это породило слухи о наличии приказа спасать руководство в первую очередь, избиение оператора автолестницы очевидцами, а самое главное — гибель 9 человек.

