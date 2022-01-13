Сколько земли в Новосибирске арендуют застройщики и сколько платят за нее — в двух картинках

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС рассказали, сколько городской земли отдано в аренду под жилую застройку, и назвали общую сумму платежей по аренде в год.
Так, на 1 января 2020 года в аренде у застройщиков было 258,3 гектара земли, через год — 246,9 гектара, к 1 октября 2021 года площадь выданной в аренду земли выросла до 251,4 га. Общая площадь Новосибирска при этом составляет 50,2 тысячи гектаров.
При этом к началу января 2020 года мэрия начислила по договорам аренды платежей на общую сумму в 494,65 миллиона рублей, к январю 2021 года сумма платежей выросла до 577,93 миллиона. К октябрю 2021 года сумма сократилась до 548,53 миллиона рублей.
При этом сообщить площадь земель и суммы платежей по договорам аренды с крупнейшими новосибирскими застройщиками в мэрии Новосибирска не смогли. Отказ объяснили отсутствием возможности автоматически сформировать список и значения и необходимостью «проведения аналитической работы». Запрос НГС при этом не связан с «защитой прав направившего запрос пользователя», поэтому оснований для проведения такой аналитической работы в департаменте земельных и имущественных отношений не увидели.
При этом часть крупных застройщиков предпочитает не арендовать, а приобретать землю в собственность, отметили в департаменте.
— Значительный объем строительства таких организаций, как ООО «Квартал», ООО «Вейкпарк» (входят в группу «Стрижи». — Прим. ред.), ООО «Брусника», ГК «Расцветай», осуществляется на земельных участках, находящихся в собственности у застройщика. В связи с чем департамент не располагает запрашиваемыми сведениями о площадях таких земельных участков, — указано в ответе на запрос НГС.
В конце 2021 года мэрия Новосибирска обновила список должников по договорам аренды. Только три компании из этого списка задолжали городскому бюджету почти полмиллиарда рублей, но все три признаны банкротами. Позже владелец группы «Дискус», единственного действующего застройщика из топ-4 должников, Алексей Джулай прокомментировал свою задолженность. Он подчеркнул, что она могла бы быть учтена в счет строительства инфраструктуры, которую должны были обеспечить за счет бюджета. Неделю назад стало известно, что компания выиграла у мэрии иск на 400 миллионов за строительство дорог.