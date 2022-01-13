Сколько земли в Новосибирске арендуют застройщики и сколько платят за нее — в двух картинках

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС рассказали, сколько городской земли отдано в аренду под жилую застройку, и назвали общую сумму платежей по аренде в год.



Так, на 1 января 2020 года в аренде у застройщиков было 258,3 гектара земли, через год — 246,9 гектара, к 1 октября 2021 года площадь выданной в аренду земли выросла до 251,4 га. Общая площадь Новосибирска при этом составляет 50,2 тысячи гектаров.