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«Она представляла опасность»: Сбербанк — об исторической вывеске, которую сняли в Новосибирске

Конструкцию отправляли на обследование

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Вывеска исчезла в начале 2022 года

Вывеска исчезла в начале 2022 года

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В Сбербанке объяснили, почему в конце 2021 года убрали историческую вывеску «Сберкасса» с фасада здания на Титова, 7. В этом здании уже более 60 лет работает отделение Сбербанка. В прошлом году депутаты писали обращение к директору банка Герману Грефу с просьбой сохранить вывеску.

В Сбербанке ответили на запрос НГС и рассказали, что обращение депутатов рассмотрели.

— По итогам полученного обращения было принято решение о проведении технического обследования данной исторической вывески, которое показало, что вывеска, к сожалению, не подлежит реставрации, а в таком состоянии представляла опасность для жителей города. В связи с этим было решено демонтировать ее, — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В 2017 году жительница Новосибирска сняла трогательное видео о сохранившихся в городе советских вывесках. Уже через год некоторые из попавших в видеоролик вывесок стали пропадать.

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Сбербанквывескаистория
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