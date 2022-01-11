На Титова в Новосибирске убрали историческую вывеску «Сберкасса» — депутаты просили Грефа ее сохранить

Историческую вывеску «Сберкасса» на фасаде дома по улице Титова, 7 сняли. В этом здании уже более 60 лет работает отделение Сбербанка.
В прошлом году депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина попросила президента Сбербанка Германа Грефа сохранить и отреставрировать вывеску.
— Отделение сберкассы было открыто в этом доме сразу же после окончания строительства в конце
Предполагалось, что историческая вывеска находилась на маршруте, которым будут ходить туристы во время молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
Тогда НГС отправлял запрос в Сбербанк с просьбой уточнить, реагировало ли руководство банка на эту просьбу депутата горсовета Новосибирска.
В начале января вывеску «Сберкасса» всё же сняли. Теперь это место на фасаде дома по улице
Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-службу Сбербанка с просьбой уточнить, почему и когда сняли вывеску и не планируют ли вернуть ее на место. Комментарий в пресс-службе пообещали дать завтра.
В 2017 году жительница Новосибирска сняла трогательное видео о сохранившихся в городе советских вывесках. Уже через год некоторые из попавших в видеоролик вывесок стали пропадать.