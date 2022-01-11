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На Титова в Новосибирске убрали историческую вывеску «Сберкасса» — депутаты просили Грефа ее сохранить

Советская вывеска находилась на фасаде здания с середины прошлого века, а под ней работал «Сбербанк»

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На левой части коллажа — изображение фасада дома уже без исторической вывески, а справа — то,<i class="_"> </i>как она выглядела

На левой части коллажа — изображение фасада дома уже без исторической вывески, а справа — то, как она выглядела

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Историческую вывеску «Сберкасса» на фасаде дома по улице Титова, 7 сняли. В этом здании уже более 60 лет работает отделение Сбербанка.

В прошлом году депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина попросила президента Сбербанка Германа Грефа сохранить и отреставрировать вывеску.

— Отделение сберкассы было открыто в этом доме сразу же после окончания строительства в конце 50-х годов. Отделение Сбербанка России работает в этом доме и сегодня. Вывеска была размещена на фасаде дома в начале 80-х годов. В настоящее время вертикальная металлическая с неоновой подсветкой вывеска не работает и не обслуживается, — писала тогда депутат в обращении к Герману Грефу (копия имеется в распоряжении редакции НГС). — Прошу принять посильное участие в сохранении и реставрации вывески, поскольку это не только часть истории города Новосибирска или конкретной улицы, это также история вашего банка.

Предполагалось, что историческая вывеска находилась на маршруте, которым будут ходить туристы во время молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Тогда НГС отправлял запрос в Сбербанк с просьбой уточнить, реагировало ли руководство банка на эту просьбу депутата горсовета Новосибирска.

В начале января вывеску «Сберкасса» всё же сняли. Теперь это место на фасаде дома по улице Титова, 7 выглядит так.

Советская вывеска сохранилась на фасаде с середины прошлого века — под ней всё это время работало отделение Сбербанка

Советская вывеска сохранилась на фасаде с середины прошлого века — под ней всё это время работало отделение Сбербанка

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Но сейчас место старой вывески пустует

Но сейчас место старой вывески пустует

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Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-службу Сбербанка с просьбой уточнить, почему и когда сняли вывеску и не планируют ли вернуть ее на место. Комментарий в пресс-службе пообещали дать завтра.

В 2017 году жительница Новосибирска сняла трогательное видео о сохранившихся в городе советских вывесках. Уже через год некоторые из попавших в видеоролик вывесок стали пропадать.

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