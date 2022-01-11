На Титова в Новосибирске убрали историческую вывеску «Сберкасса» — депутаты просили Грефа ее сохранить

Историческую вывеску «Сберкасса» на фасаде дома по улице Титова, 7 сняли. В этом здании уже более 60 лет работает отделение Сбербанка.

В прошлом году депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина попросила президента Сбербанка Германа Грефа сохранить и отреставрировать вывеску.