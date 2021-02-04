«Это и ваша история»: Германа Грефа попросили сохранить историческую вывеску «Сберкасса» в Новосибирске

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина попросила президента Сбербанка Германа Грефа сохранить и отреставрировать вывеску «Сберкасса» на фасаде дома по улице Титова, 7 . В этом здании больше 60 лет работает отделение Сбербанка.



— Отделение сберкассы было открыто в этом доме сразу же после окончания строительства в конце 50-х годов. Отделение Сбербанка России работает в этом доме и сегодня. Вывеска была размещена на фасаде дома в начале 80-х годов. В настоящее время вертикальная металлическая с неоновой подсветкой вывеска не работает и не обслуживается, — написала депутат в обращении к Герману Грефу (копия имеется в распоряжении редакции НГС). — Прошу принять посильное участие в сохранении и реставрации вывески, поскольку это не только часть истории города Новосибирска или конкретной улицы, это также история вашего банка.

