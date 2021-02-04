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«Это и ваша история»: Германа Грефа попросили сохранить историческую вывеску «Сберкасса» в Новосибирске

Если это удастся, можно будет попробовать обновить и другие советские вывески в Новосибирске

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Советская вывеска сохранилась на фасаде с середины прошлого века — под ней всё это время работает отделение Сбербанка

Советская вывеска сохранилась на фасаде с середины прошлого века — под ней всё это время работает отделение Сбербанка

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Депутат из Новосибирска попросила Сбербанк сохранить историческую вывеску

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина попросила президента Сбербанка Германа Грефа сохранить и отреставрировать вывеску «Сберкасса» на фасаде дома по улице Титова, 7. В этом здании больше 60 лет работает отделение Сбербанка.

— Отделение сберкассы было открыто в этом доме сразу же после окончания строительства в конце 50-х годов. Отделение Сбербанка России работает в этом доме и сегодня. Вывеска была размещена на фасаде дома в начале 80-х годов. В настоящее время вертикальная металлическая с неоновой подсветкой вывеска не работает и не обслуживается, — написала депутат в обращении к Герману Грефу (копия имеется в распоряжении редакции НГС). — Прошу принять посильное участие в сохранении и реставрации вывески, поскольку это не только часть истории города Новосибирска или конкретной улицы, это также история вашего банка.

В разговоре с корреспондентом НГС Светлана Каверзина отметила, что здание и историческая вывеска находятся на предполагаемом туристическом маршруте, по которому, вероятнее всего, будут ходить туристы во время молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

— Это и вопрос безопасности, потому что она старенькая и ржавенькая, ее надо привести в порядок, — добавила она. — Если Сбербанк откажет — посмотрим, как действовать дальше.

Корреспондент НГС направила в банк запрос с просьбой прокомментировать обращение депутата.

По словам Светланы Каверзиной, с вопросом сохранения советских вывесок жители города к ней обращались и раньше. Если получится сохранить вывеску на Титова, 7, это может стать толчком для реставрации и других советских вывесок, считает она.

В 2017 году жительница Новосибирска сняла трогательное видео о сохранившихся в городе советских вывесках. Уже через год некоторые из попавших в видеоролик вывесок стали пропадать.

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Герман ГрефСбербанксоветские вывескиСветлана Каверзина
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