«Это и ваша история»: Германа Грефа попросили сохранить историческую вывеску «Сберкасса» в Новосибирске

Депутат из Новосибирска попросила Сбербанк сохранить историческую вывеску
Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина попросила президента Сбербанка Германа Грефа сохранить и отреставрировать вывеску «Сберкасса» на фасаде дома по улице
— Отделение сберкассы было открыто в этом доме сразу же после окончания строительства в конце 50-х годов. Отделение Сбербанка России работает в этом доме и сегодня. Вывеска была размещена на фасаде дома в начале 80-х годов. В настоящее время вертикальная металлическая с неоновой подсветкой вывеска не работает и не обслуживается, — написала депутат в обращении к Герману Грефу (копия имеется в распоряжении редакции НГС). — Прошу принять посильное участие в сохранении и реставрации вывески, поскольку это не только часть истории города Новосибирска или конкретной улицы, это также история вашего банка.
В разговоре с корреспондентом НГС Светлана Каверзина отметила, что здание и историческая вывеска находятся на предполагаемом туристическом маршруте, по которому, вероятнее всего, будут ходить туристы во время молодежного чемпионата мира по хоккею
— Это и вопрос безопасности, потому что она старенькая и ржавенькая, ее надо привести в порядок, — добавила она. — Если Сбербанк откажет — посмотрим, как действовать дальше.
Корреспондент НГС направила в банк запрос с просьбой прокомментировать обращение депутата.
По словам Светланы Каверзиной, с вопросом сохранения советских вывесок жители города к ней обращались и раньше. Если получится сохранить вывеску на
В 2017 году жительница Новосибирска сняла трогательное видео о сохранившихся в городе советских вывесках. Уже через год некоторые из попавших в видеоролик вывесок стали пропадать.