Фельдшера вызвали в СК из-за поста о вакцинации: чем закончилась история

В Новосибирске на фельдшера скорой помощи Анастасию Швемлер решили не заводить уголовное дело из-за поста в Instagram. В нем она усомнилась в эффективности вакцинации от коронавируса, приведя несколько примеров. Девушку вызывали к следователю 13 декабря.

Запрос, который 9 декабря поступил главному врачу скорой помощи от Следственного комитета, оказался ранее в распоряжении редакции.