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Фельдшера вызвали в СК из-за поста о вакцинации: чем закончилась история

Следователи рассказали об итогах беседы с медиком

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История с фельдшером тянется с середины декабря

История с фельдшером тянется с середины декабря

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В Новосибирске на фельдшера скорой помощи Анастасию Швемлер решили не заводить уголовное дело из-за поста в Instagram. В нем она усомнилась в эффективности вакцинации от коронавируса, приведя несколько примеров. Девушку вызывали к следователю 13 декабря.

Запрос, который 9 декабря поступил главному врачу скорой помощи от Следственного комитета, оказался ранее в распоряжении редакции.

— В следственный отдел поступило обращение, содержащее информацию о распространении фельдшером Советской подстанции Швемлер А. Е. заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения от коронавирусной инфекции. Прошу вас сообщить полные данные фельдшера, — говорилось в документе.

Сегодня, 10 января, следователи рассказали об итогах беседы с медиком.

— Рассмотрено обращение в порядке ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», о чем заявителю дан мотивированный ответ, — ответили на запрос корреспондента НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что не стали ни начинать доследственную проверку, ни возбуждать уголовное дело. Но подробности ответа корреспонденту НГС не сообщили. Общаться со СМИ фельдшер отказалась.

В августе директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали к следователю по особо важным делам из-за поста в Facebook о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского. Чуть позже в возбуждении уголовного дела против него было отказано.

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