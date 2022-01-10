Фельдшера вызвали в СК из-за поста о вакцинации: чем закончилась история

В Новосибирске на фельдшера скорой помощи Анастасию Швемлер решили не заводить уголовное дело из-за поста в Instagram. В нем она усомнилась в эффективности вакцинации от коронавируса, приведя несколько примеров. Девушку вызывали к следователю 13 декабря.
Запрос, который 9 декабря поступил главному врачу скорой помощи от Следственного комитета, оказался ранее в распоряжении редакции.
— В следственный отдел поступило обращение, содержащее информацию о распространении фельдшером Советской подстанции Швемлер
Сегодня, 10 января, следователи рассказали об итогах беседы с медиком.
— Рассмотрено обращение в порядке ФЗ
В ведомстве уточнили, что не стали ни начинать доследственную проверку, ни возбуждать уголовное дело. Но подробности ответа корреспонденту НГС не сообщили. Общаться со СМИ фельдшер отказалась.
В августе директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали к следователю по особо важным делам из-за поста в Facebook о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского. Чуть позже в возбуждении уголовного дела против него было отказано.