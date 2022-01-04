На стене новосибирского здания в промзоне появился портрет «черного барона»

В Новосибирске неизвестные устроили народный мемориал барону фон Унгерну-Штернбергу. Изображение царского офицера появилось на стене здания на улице Фабричной. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель — он заметил мемориал вчера, 3 января.
В 2016 году НГС рассказал противоречивую историю знаменитого барона, которая по-прежнему окружена мифами. Роман фон Унгерн был белогвардейским офицером, который после прихода большевиков к власти создал маньчжурский партизанский отряд, обосновался в Даурии и оттуда совершал вылазки на советскую территорию. Барон имел репутацию жестокого и эксцентричного человека, он планировал восстановить в России монархию и создать срединное царство в Центральной Азии, включающее Монголию, Калмыкию, часть Китая.
В 1921 году барона фон Унгерна (его называли «черным бароном») предало его ближайшее окружение, в результате того взял в плен отряд партизан, возглавляемый Щетинкиным, и доставил в Новониколаевск. Именно здесь и была совершена его казнь, однако место захоронения по-прежнему неизвестно. Предполагается, что фон Унгерна судили в здании театра, который находился в саду «Сосновка» между железной дорогой и улицей Фабричной — там, где сейчас промзона. По одной из версий, расстрел мог происходить в стенах особняка купца Маштакова, который в начале XX века занимали чекисты, — это нынешнее художественное училище на Красном проспекте.
Прошлой осенью корреспондент НГС побывал в подвале знаменитого Дома с часами на Красном проспекте, примыкающего к бывшему особняку купца. Как рассказывал историк архитектуры Олег Викторович, барона могли расстрелять в этих стенах, а после сжечь его в котле, уничтожив пепел. О том, какие еще тайны скрывает этот подвал и само здание Дома с часами, читайте в этом материале.