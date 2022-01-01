Заснувший город: как новосибирцы проводят 1 января (онлайн-трансляция)

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Для начала вспомним, как новосибирцы встречали Новый год на площади Ленина.
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Доброе утро, Новосибирск!
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Смотрим, что жители делают в первый день нового года
В Новосибирске наступил новый, 2022 год. Погода особо не радует — сейчас на улице крепкий морозец в -20 градусов. Смотрим, как просыпается город и чем занимаются новосибирцы 1 января.
Присылайте свои фото и видео!
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Для начала вспомним, как новосибирцы встречали Новый год на площади Ленина.
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Доброе утро, Новосибирск!
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