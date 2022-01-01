Правила жизни Дедов Морозов — новосибирские волшебники о заработках, трогательных моментах и современных детях

«В лесу родилась елочка» поём, но главное, чтобы эту песню знали родители. В основном два-три слова могут вспомнить. Я думал, ее каждый знает, но в лучшем случае те, кому больше 25 лет. 23 года — не знают ни слов, ничего.



Дети наряжаются. Был Супермен, Бэтмен. Девочка была почти в свадебном платье, Снежинка была. Я спросил: «Ты кто есть?» Она: «Снежинка». Я: «Ну королева снега, наверное».



Я стараюсь заранее предупреждать, что если я к вам подхожу, то вы будете помогать мне, потому что так будет лучше ребенку.



Была девочка, которая не верила ни в каких Дедов Морозов, всё для нее нереально было. Дед Мороз для нее — это мужик, который наряжается, выходит из машины и так далее. Они жили возле Колывани. Я говорю: «Давайте я выйду из леса, я буду идти по сугробам». Я, конечно, немного не подумал, как мне будет тяжело это делать. (Смеётся.) Но я это сделал. Прошел по лесу метров 350, там и репей был, чего там только не было. Она наблюдала за мной из окна. Захожу, снег скидываю. Варежки никогда не снимаю, чтобы руки не было видно. Она делала всё — висела у меня на бороде (я ее закрепил так, что до боли). Потом она сказала: «Настоящий Дед Мороз наконец-то пришел».

