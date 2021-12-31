«Год был непростой»: НГС посмотрели поздравления мэра за 5 лет. Найдите самое необычное

Новый год — 2021-й

2020-й — год действительно трудный, и констатировать этот факт в новогоднем поздравлении было вполне уместно. В этом году поздравление записывалось на улице: легкий ветерок, снежок и морозный румянец на щеках градоначальника. Речь мэра заняла 52 секунды. Кстати, это был приятный живой новогодний ролик — в кадр попали елка у оперного и новосибирцы, пережившие этот странный год.

— Дорогие новосибирцы, всё ближе заветная черта, которая отделяет нас от нового, 2021 года. И нам хочется скорее расстаться с этим очень непростым годом. Который принес нам немало испытаний, немало трудностей. Которые мы с успехом с вами преодолели. Хотелось бы пожелать здоровья, чтобы все вы были счастливы. Чтобы вы встречали этот Новый год в семейном кругу, в кругу близких вам людей, — говорит в поздравлении Анатолий Локоть.

Мэр напомнил, что мы готовимся к чемпионату мира, пожелал городу строительства новых станций метрополитена. Наверное, впервые за несколько лет он заменил традиционное обращение к горожанам — вместо «товарищи» сказал «дорогие мои новосибирцы».