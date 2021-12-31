«Год был непростой»: НГС посмотрели поздравления мэра за 5 лет. Найдите самое необычное

Бой курантов и торжественные поздравления — кульминация Нового года. Кроме президента, иногда любопытно послушать и представителей местных властей, особенно, когда они не слишком формальные. НГС решил посмотреть, как поздравляет новосибирцев мэр Анатолий Локоть: что желает каждый год, произносит ли ставшую классикой фразу о том, что год был очень трудным. Кстати, будьте готовы к флэшбекам — при просмотре видеопоздравлений мэра за последние пять лет могут нахлынуть воспоминания о своей жизни. Надеемся, что приятные.
Новый год — 2021-й
2020-й — год действительно трудный, и констатировать этот факт в новогоднем поздравлении было вполне уместно. В этом году поздравление записывалось на улице: легкий ветерок, снежок и морозный румянец на щеках градоначальника. Речь мэра заняла 52 секунды. Кстати, это был приятный живой новогодний ролик — в кадр попали елка у оперного и новосибирцы, пережившие этот странный год.
— Дорогие новосибирцы, всё ближе заветная черта, которая отделяет нас от нового, 2021 года. И нам хочется скорее расстаться с этим очень непростым годом. Который принес нам немало испытаний, немало трудностей. Которые мы с успехом с вами преодолели. Хотелось бы пожелать здоровья, чтобы все вы были счастливы. Чтобы вы встречали этот Новый год в семейном кругу, в кругу близких вам людей, — говорит в поздравлении Анатолий Локоть.
Мэр напомнил, что мы готовимся к чемпионату мира, пожелал городу строительства новых станций метрополитена. Наверное, впервые за несколько лет он заменил традиционное обращение к горожанам — вместо «товарищи» сказал «дорогие мои новосибирцы».
Здравствуй новый, 2020-й!
В 2019-м еще нет никакой пандемии. Мы живем обычной жизнью, подводим итоги и строим планы на более-менее понятное будущее. Конечно, верим, что в следующем году будет лучше и поднимаем бокалы.
В этот раз поздравление мэра заняло секунд 50 и было весьма познавательным — ролик записывали в знаменитом доме под часами, на фоне старинного механизма.
Мэр решил обойтись без галстука и неожиданно поздоровался.
— Здравствуйте, уважаемые новосибирцы! Я хочу поздравить вас с Новым годом. Мы находимся в здании так называемого дома под часами. Десятилетиями эти часы служили и служили. Давайте работать также — чтобы результаты нашего труда на будущее послужили всем новосибирцам. Счастья всем вам. Чтобы в ваших домах было тепло и светло. Чтобы вас окружали только близкие, любимые вами люди. С Новым годом, товарищи! — поздравил мэр горожан под звуки музыки из балета «Щелкунчик».
Уже в официальном поздравлении, которое местные телеканалы ставят в эфир перед поздравлением президента, в речи Анатолия Локтя были слова про приближающийся год, который «пахнет хвоей и немножко мандаринами», и про время надежд и желаний.
— Дорогие новосибирцы, наступающий год наверняка удивит нас многими открытиями и яркими событиями, предположил Анатолий Локоть перед началом 2020-го.
С новым, 2019 годом!
Никаких костюмов и галстуков. Мэр одет по-народному: в куртке поверх майки. Поздравление записывали на колесе обозрения. По традиции речь шла про строительство школ и ремонт дорог.
— Дорогие новосибирцы, вот и уходит в прошлое 2018 год. Это был интересный год — насыщенный большими событиями. Самое большое для Новосибирска событие — это его юбилей, 125-летие. К этому празднику мы немало сделали. Привели в порядок город Новосибирск. Строились новые дорогие, ремонтировались старые. Строились новые микрорайоны, строились детские сады и школы. И особенное внимание уделили этой части Новосибирска, ставшей уже любимой для гуляний новосибирцев — это наша Михайловская набережная.
В другом поздравлении, уже перед курантами, мэр был при параде. Он пожелал горожанам быть счастливыми в своем городе.
В новый, 2018-й! (запись в конце 2017 года)
В неформальном поздравлении показали елку, игрушки и переливающийся огнями фонтан в Первомайском сквере. А также каток, который тогда был на месте парковки на площади Ленина. Год был, как всегда, «непростой и сложный».
В 55-секундном ролике мэр говорит с выражением, выдержанными паузами.
— Новый год — это чудесный праздник, всегда чуть-чуть сказка, всегда чуть-чуть волшебство. По крайней мере, так кажется в детстве. И мы стараемся делать город краше, светлее, уютнее. Вот и сейчас вы видите, сколько в Центральном парке огней. Залит замечательный каток, горит елка. Сегодня мне хотелось бы всех вас поздравить с наступающим, 2018 годом. Мы прощаемся с 2017-м, который принес нам очень много событий, много свершений. Как всегда, он был непростой, сложный. И мы старались все вместе преодолевать эти сложности, — произнес мэр. — А сейчас я хочу пожелать вам, чтобы наступающий 2018 год был чуть-чуть получше. Чтобы в нем было чуть-чуть меньше проблем, меньше сложностей. Чтобы вы встретили его в кругу самых близких для вас людей. Будьте счастливы, с Новым годом, товарищи!
В более формальном поздравлении речь мэра была в два раза длиннее, но еще более выразительная, даже, можно сказать, артистичная. Хотя говорилось и про строительство школ, и про ремонт дворов.
— Дорогие новосибирцы... товарищи! Через несколько минут мы шагнем в будущее, в новый, 2018 год. Думаю, что ощущение этого особенного мгновения с детства знакомо каждому. Мы ждем его с радостью, надеждой и волнением. Мы подводим итоги уходящего года. Мечтаем о том, чтобы сделать Новосибирск еще лучше, — сказал мэр.
— В уходящем году нам вместе с вами удалось сделать очень много хорошего. Мы построили новые школы, благоустроили более 300 дворов, отремонтировали 20 километров внутригородских дворов. В центре внимания были наши парки и скверы.
О том, что «в октябре произошло историческое событие», мэр сказал так, будто сейчас начнется фильм-сказка: «Мы представили вам обновленную набережную! На берегу реки Оби!»
Анатолий Локоть напомнил, что в этом году предстоит отпраздновать 125-летие города и пожелал быть уверенными в правильности избранного пути, не переставать мечтать и смело идти к своей цели.
Наступает 2017-й
В конце 2016 года поздравление мэра было похоже на президентское — запись в студии, Анатолий Локоть в черном костюме, на заднем фоне светящийся огнями Краеведческий музей. Мэр говорил почти три минуты. Начало то же, что и будет в поздравлении следующего года. Анатолий Локоть говорит про строительство школ, детских садов и ремонт дорог — похоже это самые острые вопросы, на которые всегда нужны ответы.
— Еще несколько минут и мы шагнем в новый, 2017 год. Ощущение этого особенного мгновения, черты между прошлым и будущим знакомо каждому, — заметил мэр. — Непростой високосный 2016 год был полон напряженной работы и новых достижений. Город прирастал новыми кварталами, строились новые школы.
Мэр напомнил, что в этом году появилась новая трамвайная линия, а Академия наук пополнилась сибирскими учеными. В этом году построили крупнейший за уралом аквапарк, а в зоопарке открылся новый павильон для пингвинов и дельфинарий.
Наша жизнь так устроена, что каждый год приносит немало забот и волнений — об этом нам напоминают в конце каждого года.
— Но несмотря на трудности, мы не опустили руки, не затаились в ожидании, а научились жить и работать в новых реалиях. Мы открывали новые возможности, соблюдая дистанцию, становились сплоченнее, помогали тем, кто нуждался в нашей поддержке, продолжали развиваться и меняться к лучшему, — отметил мэр в поздравлении с наступающим, 2022 годом.
Мэр рассказал про планы на строительство станции метро «Спортивная», подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею. И по традиции напомнил про построенные три детских сада и школу и обещанием сдать еще две школы уже в следующем году.
Как еще новосибирцы поздравляют друг друга с Новым годом
Недавно по улицам Новосибирска ездил светящийся автобус — волонтеры поздравили с Новым годом сотни детей, которые лежат в больницах.
СЮЖЕТ
В Новосибирском зоопарке поздравили с Новым годом тигрицу Лапу — ей поставили коробку с мясом с надписью на английском языке «Счастливого Рождества и Нового года».
Новосибирск занял шестое место в рейтинге цен в разных городах России на услугу по поздравлению от Деда Мороза — сколько стоит эта услуга в этом году, можно почитать здесь.