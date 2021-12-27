Коробка с мясом в подарок: новосибирскую тигрицу поздравили с Новым годом. 9 полосатых фото

В Новосибирском зоопарке поздравили с Новым годом тигрицу Лапу. Символу нового 2022 года поставили коробку с мясом с надписью на английском языке «Счастливого Рождества и Нового года». Сначала она стеснялась и боялась коробки, но вскоре набралась смелости и достала мясо. Фотокорреспондент НГС запечатлел момент, когда тигрица Лапа праздновала приходящие праздники.