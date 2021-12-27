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Коробка с мясом в подарок: новосибирскую тигрицу поздравили с Новым годом. 9 полосатых фото

Сначала Лапа испугалась большой коробки, но вскоре достала из нее мясо

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Лапа была удивлена, что её мясо спрятали в коробку

Лапа была удивлена, что её мясо спрятали в коробку

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В Новосибирском зоопарке поздравили с Новым годом тигрицу Лапу. Символу нового 2022 года поставили коробку с мясом с надписью на английском языке «Счастливого Рождества и Нового года». Сначала она стеснялась и боялась коробки, но вскоре набралась смелости и достала мясо. Фотокорреспондент НГС запечатлел момент, когда тигрица Лапа праздновала приходящие праздники.

Тигрицу, судя по коробке, поздравили сразу с Рождеством и Новым годом

Тигрицу, судя по коробке, поздравили сразу с Рождеством и Новым годом

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Тигрица в первую очередь поиграла с коробкой

Тигрица в первую очередь поиграла с коробкой

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Лапа как будто не понимает, почему она не может достать свое мясо

Лапа как будто не понимает, почему она не может достать свое мясо

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По китайскому календарю 2022 — год Тигра

По китайскому календарю 2022 — год Тигра

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Самка Лапа поступила в зоопарк в 2007 году с Дальнего Востока.

Самка Лапа поступила в зоопарк в 2007 году с Дальнего Востока.

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Перед этим она попала в капкан браконьеров, травмировав лапу.

Перед этим она попала в капкан браконьеров, травмировав лапу.

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Сейчас тигрица себя замечательно чувствует

Сейчас тигрица себя замечательно чувствует

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Тигрица сегодня вкусно пообедала

Тигрица сегодня вкусно пообедала

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В Новосибирском зоопарке символ наступающего Нового года решил продемонстрировать посетителям, как нужно к нему готовиться — тщательно умыться и веселиться. В это время вольер полярных волков оккупировали десятки ворон. Они активно воруют еду и вальяжно прогуливаются по вольеру. Хищники при этом уже перестали реагировать на наглых птиц и видимо будут встречать следующий год вместе.

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