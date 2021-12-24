Тигр искупался в снегу и привел себя в порядок. Забавное видео из Новосибирского зоопарка с символом Нового года

В Новосибирском зоопарке символ наступающего Нового года решил продемонстрировать посетителям, как нужно к нему готовиться — тщательно умыться и веселиться.
Купание дикой кошки в снегу сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. На видео тигр подошел совсем близко к краю вольера. Он деловито извалялся в снегу, а потом приступил к умыванию.
Ранее в Новосибирском зоопарке манул решил продемонстрировать посетителям, как он ухаживает за своими коготочками. Сначала кот вальяжно вышел из своего домика, поточил коготочки о деревяшку, а потом сел, смешно распушившись.
Ранее мы рассказывали, что десятки ворон поселились в вольере у полярных волков. Они активно воруют еду и вальяжно прогуливаются по вольеру. Хищники при этом уже перестали реагировать на наглых птиц.