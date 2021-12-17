Вороны оккупировали вольер полярных волков в Новосибирском зоопарке (и, кажется, те не против гостей)

В Новосибирском зоопарке десятки ворон поселились в вольере у полярных волков. Они активно воруют еду и вальяжно прогуливаются по вольеру. Хищники при этом уже перестали реагировать на наглых птиц.
Поведение ворон на видео сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. На ролике видно десятки откормленных птиц.
Ранее мы рассказывали, как полярные хищники отказались от угощения на Хеллоуин. Тыквы с мясом совсем не пришлись им по вкусу.
На прошлой неделе в новосибирском зоопарке манул решил продемонстрировать посетителям, как он ухаживает за своими коготочками. Маникюр пушистого дикого кота попал на видео.