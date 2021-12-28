Индекс Деда Мороза: сколько стоит новогоднее поздравление на дому для новосибирцев — инфографика

Новосибирск занял шестое место в рейтинге цен в разных городах России на услугу по поздравлению от Деда Мороза с показателем в 1742 рубля — такой рейтинг составили специалисты аналитического проекта Tinkoff Data.



Аналитики изучили данные в открытых источниках и популярные сайты объявлений («Авито», «Юла», «Профи») за последние четыре года и составили индекс Деда Мороза. Он показывает, как изменяются цены в сфере развлечений год к году в 16 городах-миллионниках.

— По данным исследования, средняя стоимость поздравления от Деда Мороза по стране с 2018 года выросла почти на 70% и составила 1755 рублей. При этом самый высокий индекс — в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Новосибирск занял шестое место с показателем в 1742 рубля, — уточнили в пресс-службе Тинькофф.