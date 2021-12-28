Индекс Деда Мороза: сколько стоит новогоднее поздравление на дому для новосибирцев — инфографика

Новосибирск занял шестое место в рейтинге цен в разных городах России на услугу по поздравлению от Деда Мороза с показателем в 1742 рубля — такой рейтинг составили специалисты аналитического проекта Tinkoff Data.
Аналитики изучили данные в открытых источниках и популярные сайты объявлений («Авито», «Юла», «Профи») за последние четыре года и составили индекс Деда Мороза. Он показывает, как изменяются цены в сфере развлечений год к году в 16 городах-миллионниках.
— По данным исследования, средняя стоимость поздравления от Деда Мороза по стране с 2018 года выросла почти на 70% и составила 1755 рублей. При этом самый высокий индекс — в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Новосибирск занял шестое место с показателем в 1742 рубля, — уточнили в пресс-службе Тинькофф.
В Новосибирске стоимость такой услуги только растет с 2018 года. По прогнозам аналитиков, в 2022 году она достигнет 2030 рублей.
— Основной рост стоимости по стране пришелся на пандемийный 2020 год. Если с 2018 по 2019 год индекс вырос на 2%, то за 2020 год он увеличился на 50% — до 1600 рублей. Еще на 10% он вырос в 2021 году. Средний чек на поздравления от Деда Мороза продолжит расти: в 2022 году средняя стоимость услуг составит 2030 рублей. Такой прогноз представил AI-сервис аналитики и прогнозирования бизнес-процессов ETNA, — объяснили в пресс-службе.
Большой рост цены в 2020 году эксперты объясняют тем, что у представителей сферы развлечений добавились затраты на дезинфицирующие средства и маски, а мероприятий стало существенно меньше, из-за чего пришлось поднять стоимость работы.
— С начала пандемии сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус стал конкурентным преимуществом, что также накладывает ограничения на работу и сказывается на цене. В 2021 году в объявлениях Деды Морозы стали указывать наличие QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, статус переболевшего или отрицательный результат теста на коронавирус, — добавили в компании.
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