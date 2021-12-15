«Некоторые спрашивают QR-коды»: сколько стоит вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом в Новосибирске

Сколько стоит пригласить Деда Мороза и Снегурочку домой в канун Нового 2022 года, в какие дни это выйдет дороже, какие виды программ можно выбрать и как повлияли ковидные ограничения на эту сферу услуг? Опытные Снегурочки ответили на главные предновогодние вопросы корреспондента НГС.
Как нам пояснили, самые востребованные дни у новогодних аниматоров в 2021 году, не считая 31 декабря, это 25 и 24 число (предновогодние пятница и суббота). Спросом у предприятий в этом году пользуется и 18 декабря как удобная дата для корпоратива.
— По-хорошему, Деда Мороза лучше заказывать еще до декабря, чтобы не попасть впросак. За неделю пытаться найти оптимальный вариант бывает проблематично, нерасторопным приходится выбирать из того, что осталось, а это далеко не всегда качественная услуга. Средний ценник от 1,5 до 8 тысяч рублей в зависимости от программы: это может быть экспресс-поздравление, часовая или еще длительнее. На цену влияет и количество участников: кому-то одного Деда Мороза достаточно, а кому-то его и со Снегурочкой мало, нужны дополнительные персонажи. Часто заказывают фотографа или видеографа, — рассказала НГС снегурочка Анастасия Черемовская.
31 декабря и 1 января Деды Морозы и Снегурки обойдутся дороже, чем в другие дни: ценник будет стартовать от 4–5 тысяч рублей.
— По ценовой политике скажу — кто на что горазд. Цена зависит от профессионализма исполнителя. Халтурщики, как мы называем любителей в костюмах с AliExpress, могут приехать и за тысячу. Чем ближе к 31 декабря — тем программа поздравлений дороже, в канун Нового года — от пяти тысяч и выше. Стоимость растет и ближе к моменту боя курантов, — объяснила НГС Снегурочка Юлия Рейсер.
Обе Снегурочки отказались говорить, сколько зарабатывают за один сезон.
Запрет на проведение детских утренников в школах, детских садах и развлекательных центрах ударил по отрасли, слегка видоизменив формат праздника.
— В этом году очень актуальны квартирники. На домашние праздники в основном заказывают экспресс-поздравления. Спросом у детей пользуется крио-шоу с жидким азотом. Что касается QR-кодов, некоторые спрашивают, мы показываем. Большинству заказчиков это не интересно, — добавила Рейсер.
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