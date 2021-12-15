«Некоторые спрашивают QR-коды»: сколько стоит вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом в Новосибирске

Сколько стоит пригласить Деда Мороза и Снегурочку домой в канун Нового 2022 года, в какие дни это выйдет дороже, какие виды программ можно выбрать и как повлияли ковидные ограничения на эту сферу услуг? Опытные Снегурочки ответили на главные предновогодние вопросы корреспондента НГС.



Как нам пояснили, самые востребованные дни у новогодних аниматоров в 2021 году, не считая 31 декабря, это 25 и 24 число (предновогодние пятница и суббота). Спросом у предприятий в этом году пользуется и 18 декабря как удобная дата для корпоратива.

