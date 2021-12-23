По Новосибирску проехался светящийся автобус с подарками — кого он поздравлял

По больницам Новосибирска начал ездить светящийся автобус с подарками для детей — организаторы этой акции планируют поздравить с наступающим Новым годом более 1000 детей.



Акция «Новогодний автобус» началась 22 декабря и продолжится сегодня, 23-го . Ее организатор — благотворительный фонд «Завтра будет».