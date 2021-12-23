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По Новосибирску проехался светящийся автобус с подарками — кого он поздравлял

Первый день новогодней акции состоялся вчера, сегодня будет еще одна серия поздравлений

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Автобус сделали светящимся, чтобы дети видели его из окон

Автобус сделали светящимся, чтобы дети видели его из окон

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По больницам Новосибирска начал ездить светящийся автобус с подарками для детей — организаторы этой акции планируют поздравить с наступающим Новым годом более 1000 детей.

Акция «Новогодний автобус» началась 22 декабря и продолжится сегодня, 23-го. Ее организатор — благотворительный фонд «Завтра будет».

В акции участвуют не профессиональные актеры, а обычные новосибирцы, которые захотели сделать что-то хорошее

В акции участвуют не профессиональные актеры, а обычные новосибирцы, которые захотели сделать что-то хорошее

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Исполнительный директор фонда «Завтра будет» Ксения Алешина рассказала журналисту НГС, что несколько лет мечтала провести такую акцию. По ее словам, чаще люди, которые хотят сделать добрые дела, идут в детские онкологические отделения, но в больницах города есть дети и с другими заболеваниями, которые тоже ждут новогоднего чуда.

За первый день акции организаторы объехали четыре медучреждения

За первый день акции организаторы объехали четыре медучреждения

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Подарки начали собирать с конца ноября: сначала думали, что детей будет около 500, но их оказалось более 1000. По замыслу организаторов, к окнам 10 больниц города подъедет светящийся автобус, сказочные персонажи поздравят детей. В учреждения, в которых несколько корпусов, подарки отвезли заранее, чтобы дети получили их одновременно с поздравлением.

Маленькие пациенты с родителями подходили к окнам, потому что в отделения нельзя зайти

Маленькие пациенты с родителями подходили к окнам, потому что в отделения нельзя зайти

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— В отделения заходить нельзя, поэтому мы сделали украшенный светящийся автобус, потому что всё равно дети ждут чуда. Мы хотим делать акцию ежегодной и хотим, чтобы как можно меньше детей было в больницах, чтобы они встречали Новый год дома, — поделилась Ксения Алешина.

Автобус объедет 10 больниц и поздравит более 1000 детей

Автобус объедет 10 больниц и поздравит более 1000 детей

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Автобус уже был в больнице № 25, детской больнице № 3, туберкулезной больнице и противотуберкулезном санатории № 1.

Среди персонажей, поздравляющих детей, были Дед Мороз и Снегурочка

Среди персонажей, поздравляющих детей, были Дед Мороз и Снегурочка

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Организаторы хотят, чтобы акция стала ежегодной

Организаторы хотят, чтобы акция стала ежегодной

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Эта акция направлена не только на детей с онкологическими заболеваниями, но и с другими диагнозами

Эта акция направлена не только на детей с онкологическими заболеваниями, но и с другими диагнозами

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Подарки для детей начали собирать с ноября

Подарки для детей начали собирать с ноября

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Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске сделали трогательный фотопроект про мам, чьи дети борются с онкологией.

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