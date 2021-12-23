По Новосибирску проехался светящийся автобус с подарками — кого он поздравлял

По больницам Новосибирска начал ездить светящийся автобус с подарками для детей — организаторы этой акции планируют поздравить с наступающим Новым годом более 1000 детей.
Акция «Новогодний автобус» началась 22 декабря и продолжится сегодня,
Исполнительный директор фонда «Завтра будет» Ксения Алешина рассказала журналисту НГС, что несколько лет мечтала провести такую акцию. По ее словам, чаще люди, которые хотят сделать добрые дела, идут в детские онкологические отделения, но в больницах города есть дети и с другими заболеваниями, которые тоже ждут новогоднего чуда.
Подарки начали собирать с конца ноября: сначала думали, что детей будет около 500, но их оказалось более 1000. По замыслу организаторов, к окнам 10 больниц города подъедет светящийся автобус, сказочные персонажи поздравят детей. В учреждения, в которых несколько корпусов, подарки отвезли заранее, чтобы дети получили их одновременно с поздравлением.
— В отделения заходить нельзя, поэтому мы сделали украшенный светящийся автобус, потому что всё равно дети ждут чуда. Мы хотим делать акцию ежегодной и хотим, чтобы как можно меньше детей было в больницах, чтобы они встречали Новый год дома, — поделилась Ксения Алешина.
Автобус уже был в больнице
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске сделали трогательный фотопроект про мам, чьи дети борются с онкологией.