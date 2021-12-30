«Спим в одежде под одеялами»: мать с октября не может вылечить трех детей из-за постоянного холода в квартире

В этом году отопительный сезон для многих новосибирцев начался неудачно, и с ругани с ЖЭУ и СГК. Но даже сейчас, в декабре, некоторые жители жалуются на холод в квартире. Сибирячка Юлия Михайлова живет с тремя детьми в квартире, в которой нормально работают две батареи из четырех. Спать приходится в теплой одежде, а больничные не заканчиваются с октября. Подробности в авторской колонке.
Мы с тремя детьми живем по адресу улица Телевизионная, 11. В нашем подъезде отопление очень плохо работает, из четырех батарей в угловой квартире топят только две, третья — чуть тепленькая, а четвертая совсем холодная. Я боюсь показаться придирчивой. Может, конечно, все так живут. Но никогда такого не случалось, чтобы настолько холодно было в квартире. Мы живем здесь с 1996 года на первом этаже, под нами находится ЖЭУ. Этажами выше еще холоднее.
В этом году — кошмар полный, с октября в квартире нельзя согреться. Дети у меня никогда не болели, но в этом году что-то невероятное, вообще не вылазим с больничных. Хорошо, помогают пособия на детей, иначе не знаю, как выживали бы. Я воспитываю детей одна, поэтому куда-то ездить и оставлять жалобы не всегда могу. Не хватает времени. В основном оставляю заявки в интернете. Начинаю с того, что в прошлые годы (да и никогда вообще) мы, как минимум, спали не в штанах и кофтах. В этом году мы ложимся спать в одежде, укрывшись теплыми одеялами. У детей носы по ночам холодные.
Я уже писала жалобу в инспекцию ЖКХ, но никто ничего не может изменить, а оплату за отопление производим как обычно. В декабре по платежке получилось примерно 1,3 тысячи рублей. Инспекция приехала и провела проверку температуры батарей. И всё, казалось бы, в норме, они чисты, температура батареи в нашей квартире
У соседей температура стены
На пятом этаже на момент моих жалоб в инспекцию все четыре батареи были холодными. Там проживает женщина-инвалид. Но никто даже не зашел и не поинтересовался: «А вам как?». Я уже писала в прокуратуру, а они перенаправили мою жалобу в инспекцию. Куда дальше писать и возможно ли всё это изменить, я, если честно, не знаю.
В этом году множество читателей жаловалось на холод в квартире, отсутствие горячей воды и отопления. Например, жительница Новосибирска Елена замерзала в квартире с температурой
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