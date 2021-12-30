«Спим в одежде под одеялами»: мать с октября не может вылечить трех детей из-за постоянного холода в квартире

В этом году отопительный сезон для многих новосибирцев начался неудачно, и с ругани с ЖЭУ и СГК. Но даже сейчас, в декабре, некоторые жители жалуются на холод в квартире. Сибирячка Юлия Михайлова живет с тремя детьми в квартире, в которой нормально работают две батареи из четырех. Спать приходится в теплой одежде, а больничные не заканчиваются с октября. Подробности в авторской колонке.

Мы с тремя детьми живем по адресу улица Телевизионная, 11. В нашем подъезде отопление очень плохо работает, из четырех батарей в угловой квартире топят только две, третья — чуть тепленькая, а четвертая совсем холодная. Я боюсь показаться придирчивой. Может, конечно, все так живут. Но никогда такого не случалось, чтобы настолько холодно было в квартире. Мы живем здесь с 1996 года на первом этаже, под нами находится ЖЭУ. Этажами выше еще холоднее.