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График доставки пенсий и пособий почтовыми отделениями изменился в Новосибирске

Изменения связаны с новогодними праздниками, выходные выпали на дни доставки пенсий и пособий

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Измененный график доставки пенсий и других выплат через почту с учетом новогодних праздников актуален для Новосибирска, Бердска и Искитима

Измененный график доставки пенсий и других выплат через почту с учетом новогодних праздников актуален для Новосибирска, Бердска и Искитима

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ПФР региона опубликовал обновленный график доставки пенсий и выплат почтовыми отправлениями. В январе пенсии через банки будут платить по обычному графику — это 11-е и 21-е число каждого месяца. В январе 2022 года эти дни будут рабочими.

Доставка пенсий и пособий жителям Бердска и Новосибирска будет осуществляться в следующие дни: 3 января — за 3-е число первого месяца 2021 года; 4 января — за 4 и 7 января; 5 января — за 5-е и 8-е; 6 января — за 6 и 9 января; 10 января — за этот же день.

В отделениях почтовой связи Новосибирска: 3 января — за 3 января; 4-го — за 4-е; 5 января — за 5 и 7 января; 6 января — за 6-е и 9-е; 8 и 10 января — день в день.

В остальных почтовых отделениях региона выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы почты. А выплаты через банк будут идти по обычному графику.

Каждый год размер пособий и выплат пересчитывают, это касается практически всех денег от государства, в том числе и тех, что полагаются семьям с детьми. Наступающий год тоже не исключение: власти уже приняли ряд документов, от которых зависят суммы выплат в следующем году — например, были установлены МРОТ и прожиточный минимум. О том, как они влияют на суммы различных выплат, мы подробно рассказывали в этом материале, а в этом — разобрались, сколько будут платить семьям с детьми в 2022 году.

В конце декабря новосибирцы столкнулись не только с 10-балльными пробками, но и с очередями в почтовых отделениях. Многие из клиентов, прождав час-другой, просто уходят. Корреспондент НГС 24 декабря лично убедился в наличии очередей и обратился за разъяснениями на «Почту России». Выяснилось, что проблема актуальна для большинства отделений почты.

— Приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства, это временная ситуация. Поясним, что с ноября у всех логистических компаний, включая почту, начинается высокий сезон, связанный с праздниками и большими распродажами, которые приходятся на конец года, — сообщили на «Почте».

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пенсиипособияпочта«Почта России»
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