График доставки пенсий и пособий почтовыми отделениями изменился в Новосибирске

ПФР региона опубликовал обновленный график доставки пенсий и выплат почтовыми отправлениями. В январе пенсии через банки будут платить по обычному графику — это
Доставка пенсий и пособий жителям Бердска и Новосибирска будет осуществляться в следующие дни:
В отделениях почтовой связи Новосибирска:
В остальных почтовых отделениях региона выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы почты. А выплаты через банк будут идти по обычному графику.
Каждый год размер пособий и выплат пересчитывают, это касается практически всех денег от государства, в том числе и тех, что полагаются семьям с детьми. Наступающий год тоже не исключение: власти уже приняли ряд документов, от которых зависят суммы выплат в следующем году — например, были установлены МРОТ и прожиточный минимум. О том, как они влияют на суммы различных выплат, мы подробно рассказывали в этом материале, а в этом — разобрались, сколько будут платить семьям с детьми в 2022 году.
В конце декабря новосибирцы столкнулись не только с
— Приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства, это временная ситуация. Поясним, что с ноября у всех логистических компаний, включая почту, начинается высокий сезон, связанный с праздниками и большими распродажами, которые приходятся на конец года, — сообщили на «Почте».