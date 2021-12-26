График доставки пенсий и пособий почтовыми отделениями изменился в Новосибирске

— Приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства, это временная ситуация. Поясним, что с ноября у всех логистических компаний, включая почту, начинается высокий сезон, связанный с праздниками и большими распродажами, которые приходятся на конец года, — сообщили на «Почте».