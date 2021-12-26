Гигантская голова Деда Мороза, верблюд в санях и первые электрогирлянды. Смотрим, как украшали Новосибирск в советские годы

Это сейчас Новосибирск часто ругают за недостаточное количество новогодних украшений. Гирлянд мало, ледяных горок почти не осталось, а те светящиеся инсталляции, что есть, как говорят наши читатели, встречаются исключительно в центре. В последние дни перед Новым годом мы решили вспомнить, каким был Новосибирск в прошлом веке: как его украшали зимой, где ставили снежные городки и где были самые красивые елки. Листайте с нами фотохронику прошлых лет и делитесь в комментариях своими воспоминаниями о новогоднем городе.
Первое, о чём вспомнили наши читатели, — это деревянные горки, которые в середине прошлого века устанавливали прямо в центре Новосибирска. Например, так выглядела площадь Ленина в 1950 году: большая деревянная горка, ледяной след и люди в валенках.
Вообще, на центральной площади города традиционно и происходило всё самое важное и интересное. С 1936 года по 1961 год площадь Ленина носила название площади им. Сталина, и именно сюда горожан зазывали на предпраздничную ярмарку за игрушками и текстилем для новогодних подарков.
Впрочем, без предновогоднего шоппинга в центре Новосибирска всегда было чем заняться: посмотреть на ледяные фигуры, покататься на лошадях или на самом настоящем верблюде.
— В середине прошлого века главным новогодним украшением были ледовые городки с центральной елкой. В украшении всегда использовались актуальные мотивы времени: темы космоса и освоения Арктики, — рассказывает краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.
Засиял Новосибирск значительно позже — только в
— Уже в
— В городе стали традиционными фестивали снежных, ледяных скульптур, большой ледовый городок на набережной. Дед Мороз уже не мог пролететь мимо темного Новосибирска, — добавил он. — А в
Осенью при разборе фотоархивов НГС мы обнаружили папку со старыми фото, сделанными в