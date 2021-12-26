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Гигантская голова Деда Мороза, верблюд в санях и первые электрогирлянды. Смотрим, как украшали Новосибирск в советские годы

Мы собрали раритетные фото и воспоминания, которые точно вызовут у вас ностальгию

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Там, где сейчас располагается парковка, около 30 лет назад был огромный новогодний городок с аттракционами, ледяными фигурами и высокой светящейся елкой

Там, где сейчас располагается парковка, около 30 лет назад был огромный новогодний городок с аттракционами, ледяными фигурами и высокой светящейся елкой

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Это сейчас Новосибирск часто ругают за недостаточное количество новогодних украшений. Гирлянд мало, ледяных горок почти не осталось, а те светящиеся инсталляции, что есть, как говорят наши читатели, встречаются исключительно в центре. В последние дни перед Новым годом мы решили вспомнить, каким был Новосибирск в прошлом веке: как его украшали зимой, где ставили снежные городки и где были самые красивые елки. Листайте с нами фотохронику прошлых лет и делитесь в комментариях своими воспоминаниями о новогоднем городе.

Первое, о чём вспомнили наши читатели, — это деревянные горки, которые в середине прошлого века устанавливали прямо в центре Новосибирска. Например, так выглядела площадь Ленина в 1950 году: большая деревянная горка, ледяной след и люди в валенках.

Фотография сделана 71 год назад

Фотография сделана 71 год назад

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Вообще, на центральной площади города традиционно и происходило всё самое важное и интересное. С 1936 года по 1961 год площадь Ленина носила название площади им. Сталина, и именно сюда горожан зазывали на предпраздничную ярмарку за игрушками и текстилем для новогодних подарков.

За большими партиями разных товаров из Москвы и Ленинграда покупателей приглашали в 1951 году

За большими партиями разных товаров из Москвы и Ленинграда покупателей приглашали в 1951 году

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Впрочем, без предновогоднего шоппинга в центре Новосибирска всегда было чем заняться: посмотреть на ледяные фигуры, покататься на лошадях или на самом настоящем верблюде.

Помните эти ледяные головы Деда Мороза, установленные в городе?

Помните эти ледяные головы Деда Мороза, установленные в городе?

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А вот эта фигура выглядит довольно грозно

А вот эта фигура выглядит довольно грозно

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Верблюда запечатлели на площади перед Оперным театром в 1957 году

Верблюда запечатлели на площади перед Оперным театром в 1957 году

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— В середине прошлого века главным новогодним украшением были ледовые городки с центральной елкой. В украшении всегда использовались актуальные мотивы времени: темы космоса и освоения Арктики, — рассказывает краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Космотема была главной в 1965 году

Космотема была главной в 1965 году

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Ракету установили на пустыре — там, где сейчас стоит Монумент Славы

Ракету установили на пустыре — там, где сейчас стоит Монумент Славы

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Не обходилось и без традиционных растяжек — в 1958 году на Красном проспекте красовалось классическое «Миру — мир!»

Не обходилось и без традиционных растяжек — в 1958 году на Красном проспекте красовалось классическое «Миру — мир!»

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А где не было мотивов времени и растяжек, выручали сразу две елки. Кстати, это фото самое старое из всей подборки: его сделали в 1948 году

А где не было мотивов времени и растяжек, выручали сразу две елки. Кстати, это фото самое старое из всей подборки: его сделали в 1948 году

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Засиял Новосибирск значительно позже — только в 1980-х годах. А потому ледяные городки, скверы и парки украшали снежными фигурами, маленькими деревянными домиками-избушками, растяжками и флажками.

В 1965 году площадь с главной елкой города пользовалась большой популярностью

В 1965 году площадь с главной елкой города пользовалась большой популярностью

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Площадь Маркса украсили ледяными скульптурами Деда Мороза и Снегурочки. Наверняка, подобные фото найдутся у многих новосибирцев в архивах

Площадь Маркса украсили ледяными скульптурами Деда Мороза и Снегурочки. Наверняка, подобные фото найдутся у многих новосибирцев в архивах

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— Уже в 1980-е появились цветные электрогирлянды на опорах освещения улиц и большие световые снежинки на них. Самой известной, долгоиграющей была перетяжка через Красный проспект на пл. Ленина с большими световыми буквами «С Новым годом» и меняющейся датой. Она сохранилась на многих фотографиях, — отмечает Константин Голодяев.

30 лет назад центральная площадь засияла и привела в восторг горожан и гостей города

30 лет назад центральная площадь засияла и привела в восторг горожан и гостей города

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— В городе стали традиционными фестивали снежных, ледяных скульптур, большой ледовый городок на набережной. Дед Мороз уже не мог пролететь мимо темного Новосибирска, — добавил он. — А в 1990-х предпраздничное настроение резко добавили засиявшие большие витрины магазинов, стали украшать новогодней подсветкой административные здания.

Фотобонус из нулевых: новогодние сияющие витрины Новосибирска

Фотобонус из нулевых: новогодние сияющие витрины Новосибирска

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Осенью при разборе фотоархивов НГС мы обнаружили папку со старыми фото, сделанными в 90-е годы в Новосибирске. Автором оказался известный новосибирский фотограф Евгений Иванов. Взгляните на 15 редких кадров, сделанных во времена дикого капитализма.

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