Гигантская голова Деда Мороза, верблюд в санях и первые электрогирлянды. Смотрим, как украшали Новосибирск в советские годы

Это сейчас Новосибирск часто ругают за недостаточное количество новогодних украшений. Гирлянд мало, ледяных горок почти не осталось, а те светящиеся инсталляции, что есть, как говорят наши читатели, встречаются исключительно в центре. В последние дни перед Новым годом мы решили вспомнить, каким был Новосибирск в прошлом веке: как его украшали зимой, где ставили снежные городки и где были самые красивые елки. Листайте с нами фотохронику прошлых лет и делитесь в комментариях своими воспоминаниями о новогоднем городе.

