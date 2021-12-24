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Француженка заказала в подарок маме фото с рыбалкой новосибирского медведя — снимок преодолел 7 тысяч км

Посылка дошла в целости и сохранности

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Слева — тот самый снимок, который пригянулся француженке

Слева — тот самый снимок, который пригянулся француженке

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Снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой проделал расстояние почти в 7 тысяч километров, чтобы стать подарком на Рождество.

В середине декабря к фотографу обратилась девушка Бенедикт с просьбой — ее маме очень понравился снимок рыбалки медведя, и она хотела бы подарить его на праздник. До этого женщина увидела снимок в сети, и восхитилась им. На фото девушка в лодке с медведем рыбачат на Обском море.

— Я считаю, что продавать файл не совсем правильно — это было бы намного дороже. Его же могут использовать в итоге по-разному. Поэтому я продаю фотографии или холсты уже напечатанные. Не ожидала, конечно, что из Франции купят, — рассказала корреспонденту НГС фотограф Ольга Бурмистрова. — Девушка живет с семьей в небольшой местности, в 50 километрах от Тулузы, где находится всего три дома — Château les Touzeilles.

Посылка была отправлена 16 декабря компанией DHL и обошлась в 10 тысяч рублей. Печать снимка стоила меньше 500 рублей. Сколько именно стоила фотография в целом фотограф не стала рассказывать.

Бенедикт отправила фото посылки, которую она получила в транспортной компании

Бенедикт отправила фото посылки, которую она получила в транспортной компании

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Посылка пришла в Тулузу 22 декабря, и уже находится у новой хозяйки.

— Я ещё не была во Франции. Моя работа меня опередила, — добавила фотограф.

В ноябре Ольга Бурмистрова сняла девушку с дрессированным гималайским медведем Топтыжкой. На снимках сибирячка лепила с животным снеговика и каталась на санках.

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