Француженка заказала в подарок маме фото с рыбалкой новосибирского медведя — снимок преодолел 7 тысяч км

Снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой проделал расстояние почти в 7 тысяч километров, чтобы стать подарком на Рождество.

В середине декабря к фотографу обратилась девушка Бенедикт с просьбой — ее маме очень понравился снимок рыбалки медведя, и она хотела бы подарить его на праздник. До этого женщина увидела снимок в сети, и восхитилась им. На фото девушка в лодке с медведем рыбачат на Обском море.

— Я считаю, что продавать файл не совсем правильно — это было бы намного дороже. Его же могут использовать в итоге по-разному. Поэтому я продаю фотографии или холсты уже напечатанные. Не ожидала, конечно, что из Франции купят, — рассказала корреспонденту НГС фотограф Ольга Бурмистрова. — Девушка живет с семьей в небольшой местности, в 50 километрах от Тулузы, где находится всего три дома — Château les Touzeilles.