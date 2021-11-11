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Сибирячка покатала медведя на санках и слепила с ним снеговика — 9 фото с очаровательным зверем

Медведь Топтыжка вел себя как настоящий джентльмен

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Фотосессия прошла очень весело

Фотосессия прошла очень весело

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В Новосибирске девушка ради фото покатала медведя на санках

В Новосибирске фотограф Ольга Бурмистрова сняла девушку с дрессированным гималайским медведем Топтыжкой. На снимках сибирячка лепила с животным снеговика и каталась на санках.

— Топтыжка очень соскучился по снегу, очень радовался, долго играл, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова. — Со снеговиком сюжет был срежиссированным, он его, конечно, не катал, но снимался с удовольствием. Правда, после первых двух кадров он его сломал. Воду в чашки и кружки наливать мы тоже не рискнули, когда имитировали чаепитие. А с санками он вел себя как настоящий актер. Мы его не боимся. Он какой-то особенный медведь, такой очаровательный. Никакой агрессивности.

Смотрим на волшебные кадры.

Топтыжка соскучился по снегу

Топтыжка соскучился по снегу

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Медведь с удовольствием играл на улице

Медведь с удовольствием играл на улице

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Снеговика для съемок слепили заранее

Снеговика для съемок слепили заранее

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Главный герой съемок быстро разобрал снеговика

Главный герой съемок быстро разобрал снеговика

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Фото получилось очень забавным

Фото получилось очень забавным

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Воду в кружки наливать не стали

Воду в кружки наливать не стали

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Медведю больше понравились санки, чем снеговик

Медведю больше понравились санки, чем снеговик

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Топтыжка очень воспитанный медведь

Топтыжка очень воспитанный медведь

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Никакой агрессии животное во время фотосессии не проявляло

Никакой агрессии животное во время фотосессии не проявляло

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Ранее в Новосибирске фотограф Ольга Бурмистрова сделала серию снимков: она сняла двух девушек с живыми медведями — бурым и гималайским.

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