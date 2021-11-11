Сибирячка покатала медведя на санках и слепила с ним снеговика — 9 фото с очаровательным зверем

В Новосибирске девушка ради фото покатала медведя на санках
В Новосибирске фотограф Ольга Бурмистрова сняла девушку с дрессированным гималайским медведем Топтыжкой. На снимках сибирячка лепила с животным снеговика и каталась на санках.
— Топтыжка очень соскучился по снегу, очень радовался, долго играл, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова. — Со снеговиком сюжет был срежиссированным, он его, конечно, не катал, но снимался с удовольствием. Правда, после первых двух кадров он его сломал. Воду в чашки и кружки наливать мы тоже не рискнули, когда имитировали чаепитие. А с санками он вел себя как настоящий актер. Мы его не боимся. Он какой-то особенный медведь, такой очаровательный. Никакой агрессивности.
Смотрим на волшебные кадры.
Ранее в Новосибирске фотограф Ольга Бурмистрова сделала серию снимков: она сняла двух девушек с живыми медведями — бурым и гималайским.