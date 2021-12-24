«Это незаконная абсолютно вырубка»: из-за уничтоженных 203 деревьев на Кропоткина началось расследование

В Новосибирске началось расследование из-за вырубки 203 деревьев в Калининском районе. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции по итогам 2021 года.
Деревья срубили 23 декабря. Напротив, через дорогу, расположен ТЦ «Квадрат», открытие которого назначено на середину января 2022 года. Жители связывают вырубку с этим событием.
Как рассказал мэр Новосибирска, разрешение на вырубку сквера никто не давал.
— Сейчас по заявлению администрации Калининского района ведется расследование. Нам докладывают регулярно о том, что ведется расследование. Я надеюсь, что виновник этого события будет обнаружен. Те, кто выполнял работы, — они известны. Кто заказчик — тут юридически надо обозначить. Это незаконная абсолютно вырубка, носящая вызывающий массовый характер, которая безусловно наносит ущерб зеленым зонам Новосибирска, и мы проследим, чтобы виновные были наказаны, — сообщил Анатолий Локоть
Администрация собирается добиться компенсации за вырубленные деревья.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить информацию о проверке.
Новосибирцы борются за зеленые насаждения разными способами. Так, в октябре жители модного ЖК вызвали полицию из-за рабочих, пытавшихся вырубить березовую рощу. Также мы сообщали, что происходит с огромным недостроенным ТРЦ «Европейский» на Дуси Ковальчук.