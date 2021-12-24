«Это незаконная абсолютно вырубка»: из-за уничтоженных 203 деревьев на Кропоткина началось расследование

Администрация собирается добиться компенсации за вырубленные деревья.



В пресс-службе МВД по Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить информацию о проверке.



Новосибирцы борются за зеленые насаждения разными способами. Так, в октябре жители модного ЖК вызвали полицию из-за рабочих, пытавшихся вырубить березовую рощу. Также мы сообщали, что происходит с огромным недостроенным ТРЦ «Европейский» на Дуси Ковальчук.