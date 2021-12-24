Что ждет Новосибирск в 2022 году? Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отвечает на вопросы журналистов (онлайн)

Публикуем его ответы
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня проводит итоговую пресс-конференцию. Она начнется в 11:00.
Мэр расскажет, что удалось сделать в 2021 году и что нас ждет в следующем. Всё самое главное мы будем публиковать здесь. Также вы можете следить за текстовой трансляцией в нашем аккаунте в Telegram. Не забудьте подписаться!
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