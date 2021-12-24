24 декабря пятница
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 73.36
eur 83.12
Тема дняГлавные аресты 2021 года в Новосибирске
Все новости
Все новости

Что ждет Новосибирск в 2022 году? Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отвечает на вопросы журналистов (онлайн)

Публикуем его ответы

317
8Обсудить

Поделиться

Мэр расскажет, что удалось сделать в 2021 году и что нас ждет в следующем

Мэр расскажет, что удалось сделать в 2021 году и что нас ждет в следующем

Поделиться

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня проводит итоговую пресс-конференцию. Она начнется в 11:00.

Мэр расскажет, что удалось сделать в 2021 году и что нас ждет в следующем. Всё самое главное мы будем публиковать здесь. Также вы можете следить за текстовой трансляцией в нашем аккаунте в Telegram. Не забудьте подписаться!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирскмэр
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter