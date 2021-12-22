Субмарины «Новосибирск» и «Князь Олег» пополнили Военно-морской флот России

.
21 декабря военно-морские флаги подняли на первой серийной атомной подлодке проекта 885М («Ясень-М») «Новосибирск» и первом серийном атомном стратегическом подводном крейсере проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег». Эти субмарины испытывались в течение лета.
Старт церемонии обновления военного флота дал Владимир Путин во время расширенной коллегии Минобороны. Он поблагодарил трудовой коллектив «Севмаша», на котором были построены две субмарины. Путин также назвал вооружение подлодок «грозной ударной силой» и напомнил, что «Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» и способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам.
Сейчас на заводе «Севмаш» строятся семь субмарин проекта 885М. Создание подводной лодки «Новосибирск» началось еще в 2013 году. Тогда планировалось, что ее построят за пять лет, но в итоге сроки откладывались, вплоть до 2021 года. Предыдущую подлодку «Новосибирск» ранее уже утилизировали.
Читайте также «Репетиция Чернобыля»: как советские власти скрывали атомную катастрофу в закрытом городе Горьком. Аварию на ядерной субмарине держали в тайне более четверти века.